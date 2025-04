Cauza morții lui Bogdan Teodorescu. Politologul a urmat un tratament în Franța, care i-a prelungit viața

Bogdan Teodorescu a murit la 61 de ani, după o lungă suferință. Cunoscut drept unul dintre cei mai obiectivi analiști politici din România ultimilor ani, Teodorescu devenise mai puțin activ în ultima perioadă, din cauza problemelor de sănătate.

Boala de care Bogdan Teodorescu suferea de mai bine de zece ani

Bogdan Teodorescu s-a tratat în Franța, în urmă cu câțiva ani, iar acest lucru i-a prelungit viața într-o oarecare măsură. Cristian Pîrvulescu, decan al și coleg de universitate cu Teodorescu, a dezvăluit că l-a întâlnit pe acesta acum câteva luni, chiar în biroul rectorului.

ADVERTISEMENT

Cristian Pîrvulescu a mai povestit pentru FANATIK despre lupta pe care Bogdan Teodorescu de care acesta suferea.

„Știam că e foarte bolnav, dar de fapt era bolnav de multă vreme. Ne-am mai intersectat în studio-uri, în sensul că el era pe telefon în timpul alegerilor și l-am văzut în biroul la rector, acum vreo două luni jumate. Ne-am intersectat o secundă, el pleca, eu intram. Îl știu de aproape 30 de ani. Îmi pare rău.

ADVERTISEMENT

El avea o boală gravă de ficat pe care o ducea de multă vreme și care știam că a evoluat într-o direcție. Cred că a murit la spital. Multă vreme s-a tratat în Franța și asta cred că i-a prelungit viața. Nu mai știu exact dacă la Nisa, dar oricum în sudul Franței. Era bolnav de cel puțin 10 ani, dacă nu de 15 ani. Sunt tentat să spun că de 15 ani, de când s-a retras, ca să zic așa.

Eu chiar am crezut o vreme că din cauza bolii nu mai ține nimic, dar v-am zis, am fost oarecum mirat să ne intersectăm. Știam că-i bolnav, dar părea că-i bine. Eu am mai văzut oameni care erau perfecți și într-o săptămână s-au prăpădit. Bolile astea au evoluții foarte ciudate”, a declarat Cristian Pîrvulescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cristian Pîrvulescu: ”Bogdan Teodorescu a făcut și politică”

Bogdan Teodorescu s-a făcut cunoscut din rolul de analist politic sau consultant. Puțină lume știe că acesta a fost implicat chiar el în politică, în urmă cu mai mulți ani.

ADVERTISEMENT

”Teodorescu a fost în mai mică măsură analist politic, în sensul de comentator-politolog, și în mai mare măsură a fost consultant electoral. Consultant politic și electoral.

A fost secretar de stat în Guvern în 1996,după ce a contribuit la victoria lui Constantinescu și a CDR-lui. Din 2000 a intrat în consultanță, undeva în aceeași perioadă devine și profesor la comunicare la SNSP, unde a fost până de curând, dar cred că a ținut cursurile doar online.

Pot să vă spun că a fost un foarte fin analist. A făcut politică alături de Varujan Vosganian. Varujan Vosganian a creat în 1998 un partid politic cu tendințe de dreapta spre extremă. Teodorescu a încercat acolo experiența asta politică. Mi-aduc aminte un marș pe care l-a organizat undeva în 1999 sau poate 2000, în orice caz în perioada de pregătire a alegerilor, care era un marș al Cămășilor Negre”, a mai explicat Cristian Pîrvulescu.

De profesie inginer, Teodorescu s-a împlinit ca scriitor și a făcut bani din consultanță

Moartea lui Bogdan Teodorescu lasă un gol important nu doar în politica românească, ci și în universul cultural. Cu 13 volume lansate la activ precum și un roman publicat în limba franceză (Spada, la editura Editions Agullo), Teodorescu a fost premiat încă de la debut (Premiul de debut al editurii Albatros, în 1982). Ulterior, romanul ”Băieții aproape buni” a fost distins cu Premiul Asociației Scriitorilor București, în 2010.

”Vorbim despre un om de cultură, deci este unul din cei care aveau o cultură vastă. Cum rar se întâmplă în general în lumea asta a analiștilor. Nu avea pregătire sociologică propriu-zisă. Era un inginer de formație, dar cu deschiderea culturală destul de largă. Zona care, evident, i-a asigurat nu știu dacă neapărat satisfacție, dar în orice caz un nivel de trăi mai mult decât decent, este zona consultanței politice. Din această zonă s-a referit și la comentariul politic”, a încheiat Cristian Pîrvulescu.