Cauzele căderii abrupte a lui Octavian Popescu de la FCSB! Comparația cu Florinel Coman: „Câștigă bani mulți, iar Tavi a rămas tot aici”

Octavian Popescu (23 de ani) a fost integralist în U Craiova – FCSB 2-2, în ultima etapă din Cupa României. Mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor putea fi erou, dacă finaliza cu gol ocazia din minutul 80. Popescu e fără gol marcat în stagiunea 2025-2026.

Octavian Popescu, la microscop! De ce a decăzut fostul puști-minune de la FCSB

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a avut o prestație solidă împotriva Universității Craiova, dar nu l-a convins pe Gigi Becali.

„Preluarea este definiția geniului lui Tavi Popescu, iar ratarea este definiția situației, stării prin care trece Tavi Popescu”, a spus Cristi Coste, despre ratarea lui Octavian Popescu din minutul 80.

„La meciul din cupele europene, când o dă cotită și o scoate ăla de la Fenerbahce (n.r. – Ederson) incredibil, acolo, din cauză că nu are încrederea necesară, dă încet. Nu lovește cum lovea el acum 1 an și jumătate. Dă încet ca să fie sigur pe el. Dacă era în forma lui cu care ne-a obișnuit, îi executa și ieri și cu Fenerbahce. Nici nu stăteam la discuții”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„E clar că băiatul are talent”

„Până la urmă cel mai important factor e cel mental cu tot ce se întâmplă în teren. El îți generează și puterea de a alerga și de a duce execuția până la capăt. E clar că băiatul are talent. Unii se lasă de fotbal și nu apucă să facă preluarea aia”, a spus și Marius Mitran.

În acest sezon, Octavian Popescu a jucat 29 de meciuri și nu a reușit să dea decât 2 pase decisive în toate competițiile. „Acea preluare nu o poate face decât unul care mustește de talent. Acum câțiva ani, Florinel Coman spunea Nu am cum să îi iau fața lui Tavi Popescu. E bun. Nu știu ce să fac,

Și uite acum, Florinel s-a restartat. A schimbat multe lucruri în viață, a câștigat campionatul, a plecat, a ajuns să câștige foarte mulți bani, iar Tavi Popescu a rămas tot aici”, a conchis Cristi Coste.

