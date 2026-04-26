Cauzele decăderii lui U Cluj! “Fără Lukic, primul șut pe poartă a fost în minutul 88! Sunt obosiţi, fizic şi mental”

U Cluj a pierdut al doilea meci consecutiv în SuperLiga, scor 0-1, cu CFR Cluj. Penalty-ul transformat de Cordea readuce echipa lui Pancu în lupta pentru titlu, care este acum la doar două puncte de Universitatea Craiova şi rivala din oraş, cu menţiunea că oltenii mai au un meci de disputat, împotriva lui FC Argeş.

Lukic, cel mai important jucător de la U Cluj: „Face 30-40% din echipă!”

Eugen Trică a comentat la FANATIK SUPERLIGA derby-ul Clujului, spunând că echipa lui Bergodi a plătit tribut pentru meciul de Cupa României de la mijlocul săptămânii. În plus, s-a simţit din plin , în condiţiile în care atacantul reprezintă 40% din echipă, în opinia lui Trică:

„E meritată, au avut dorinţă mare. U Cluj a părut epuizată, foarte obosită, au avut meciul de la Mioveni cu FC Argeş. S-au autodepăşit acolo, prin efort, plus stresul. Nu e uşor să joci 120 de minute şi apoi să te califici la penalty-uri. Apoi drumul spre Cluj… Lucrurile astea s-au văzut în meci. Dar meciul nu s-a ridicat la atmosferă. Felicit şi galeria lui U Cluj, cântă întruna, dar de data asta nu a fost să fie. CFR Cluj a avut un joc simplu, bazat pe un contraatac colectiv. Dar s-au împotmolit în ultimii 30 de metri. Cei de la U Cluj n-au avut forţă pe fază ofensivă. După cum ştiţi, U Cluj se bazează în faţă pe cei trei: Macalou, Lukic, Mendy.

Când n-ai forţă, nu poţi să controlezi mingea, nu poţi să ţii de ea, nu poţi să tragi la poartă. Lukic face o treime, poate chiar mai mult din echipa asta. Este jucătorul numărul 1. Şi cu Macalou în formă şi cu Mendy, atacul arată foarte bine. Singurul şut la poartă a fost în minutul 88, fără Lukic. Este un atacant foarte bun. Nu ştiu dacă mai poate să îl ţină U Cluj în sezonul viitor. S-ar putea să ia 1 sau 1,5 milioane de euro pe el. Nu ştiu cum l-a scăpat Craiova pe acest jucător? Nu s-a adaptat, nu ştiu. Ceea ce voiam să remarc este importanţa lui Mario Camora. Are 40 de ani şi joacă foarte bine. Este cel mai important în momentul de faţă. Are capul spart intră imediat şi joacă. Bravo lui, jos pălăria! Biliboc este un jucător foarte bun, îi prevăd un viitor foarte frumos.”, a spus Trică.

Sabin Ilie, despre oboseala celor de la U Cluj: „Încă nu am ajuns să ne comparăm cu cei de afară”

Sabin Ilie e de părere că . În opinia fostului atacant, CFR Cluj a meritat victoria pentru că a controlat derby-ul, dar meciul ar fi arătat altfel cu un U Cluj mai proaspăt:

„Lukic e cea mai importantă piesă. Dar ăsta e fotbalul, trebuie să se aştepte. S-a văzut clar că U Cluj a suferit. E o echipă obosită. Încă nu am ajuns să ne comparăm cu cei de afară, să jucăm miercuri-sâmbătă şi tot aşa. Sunt câteva echipe care sunt obişnuite gen FCSB, care juca şi în cupele europene, dar cu un lot puternic. De aia e principala favorită Universitatea Craiova, că au un lot foarte puternic.

CFR Cluj a meritat victoria, din primul până în ultimul minut. A fost superioară de la început. Spuneam şi săptămâna trecută. Dacă Rapid ar fi scos un punct de la Craiova ar fi fost un rezultat extraordinar. Mental, U Craiova venea după acel 0-4 şi erau foarte montaţi. Aşa a fost şi CFR Cluj ieri. Dar cred că altfel ar fi stat lucrurile dacă nu aveau semifinală de Cupă în intermediar”

Cristi Balaj, reacţie tăioasă la adresa cârcotaşilor: „Este exclusă orice posibilă înţelegere între două echipe”

Cristi Balaj le dă peste nas cârcotaşilor care vedeau o înţelegere între cele două echipe din Cluj ca una dintre ele să câştige campionatul. Fostul arbitru internaţional susţine că orgoliile între cele două formaţii din Cluj sunt la cel mai înalt nivel şi asta s-a văzut şi la derby-ul de sâmbătă:

„Un meci îndârjit, cei care credeau, pentru că au existat voci care spuneau că atâta timp U Cluj şi CFR sunt în play-off una dintre ele sau U Cluj va câştiga campionatul, este exclusă orice posibilă înţelegere între două echipe, cu atât mai mult între U Cluj şi CFR Cluj. E ca şi cum ar fi existat înţelegere între cele două echipe din Craiova.

Am fost acolo, nu există. Cu suporterii în spate, o istorie. Atâta timp cât nu există incidente în tribune şi în teren are farmecul lui. S-a simţit ieri că una dintre echipe, pe final de campionat, a jucat meci de Cupa României. Au avut şi prelungiri, trist ar fi fost să şi piardă după ce s-a acumulat acea stare de oboseală. Nu întâmplător apar şi accidentări când există oboseală.

Lukic e genul de atacant care a tras echipa după el, nu era capăt de linie. De multe ori când primea mingea, acţiunea se finaliza. Lukic fiind indisponibil pentru meciul de aseară. Din punctul meu de vedere, s-a văzut aseară că U Cluj a arătat diferit. Ce ar fi de remarcat? Să ne uităm cum va juca Universitatea Craiova, care şi ei au jucat un meci de Cupa României. U Cluj nu ar fi meritat să câştige meciul”, a spus Balaj.

Marius Şumudică, verdict după CFR – U Cluj 1-0: „Fără Lukic şi Macalou e o echipă normală”

Marius Şumudică a criticat jocul slab al celor de la U Cluj, spunând că în momentul în care nu mai sunt Lukic şi Macalou, echipa lui Bergodi arată ca una de pluton, nu ca o candidată la titlu. Antrenorul consideră că e prea puţin un şut pe spaţiul porţii într-un astfel de derby, când te baţi la câştigarea campionatului:

„U Cluj a dovedit şi ieri şi s-a văzut clar că dacă nu joacă Lukic are o mare problemă. Nu am înţeles de ce nu i se mai dă mai multe şanse lui Trică. E număr 9 clasic, nu înţeleg de ce îl bagi pe Gheorghiţă, care nu e atacant de careu. Copilul venise după un gol marcat, a dat cu capul, frumos. Se vede că are calităţi de număr 9 şi e un jucător util. El a jucat mai mult decât Gheorghiţă până la meciul ăsta. Şi nu am înţeles. Plus accidentarea lui Macalou. Când îi pierde pe Lukic şi Macalou, U Cluj devine o echipă normală. Au dat primul şut pe poartă în minutul 88. Vrei să iei campionatul, joci la CFR Cluj un derby, vrei să fii echipă periculoasă. Ce pericol, a dat o pasă la portar, prin Fabry.

Apropo de Fabry, a avut o şansă să dea şi a lovit-o cu dreptul ca în curtea şcolii. Când U Cluj pierde din titulari are o problemă. Banca e slabă. Au făcut nişte transferuri cu care nu poţi să iei campionatul, cu jucători gen Fabry. A făcut o figură frumoasă la UTA, dar mult sub. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu băiatul ăla, Murgia. A dispărut”, a spus Marius Şumudică.