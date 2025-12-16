Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul, propus în direct la marea rivală a roș-albaștrilor: „Are nevoie de unul ca el”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec s-a transferat în această vară la FCSB. Deși era principalul om de gol de la Farul, atacantul a dezamăgit în jumătatea de sezon petrecută la echipa campioană, iar acesta este foarte aproape de a părăsi formația. În ciuda lipsei minutelor, Alibec este văzut drept un jucător care ar putea face diferența la o rivală.

Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marian Aliuță, Vivi Răchită și Eugen Trică au analizat declinul lui Denis Alibec la FCSB. Aliuță consideră că atacantul nu rezistă presiunii de la echipa campioană și l-ar vedea pliindu-se mult mai bine pe stilul de joc al Rapidului.

Eugen Trică a abordat subiectul: „Nu știu ce se întâmplă cu Alibec. Ok, e pe picior de plecare. De exemplu, FCSB l-a folosit acum pe Thiam în atac, însă Thiam nu este un număr 9. (n.r. – Alibec e operat) E operat? Sigur? Nu știam lucrul acesta”.

: „Cred că a avut o discuție înainte să facă lucrul acesta. Știa că nu intră în calcule și atunci băiatul s-a dus să se opereze, nu cred că a făcut de capul lui. Când te anunță că nu mai faci parte din lot și nu o să joci, te duci să te operezi.

De când a venit Alibec la FCSB, eu am știut că nu va juca. Nu că nu e un jucător bun, dar mental nu stă bine sub presiune. E un jucător foarte bun, dar știi că a avut problema aceasta cu presiunea la FCSB. El, dacă nu joacă, intră deja în probleme. Era clar că nu va juca titular”.

Alibec, transfer la Rapid? „Nu se compară cu Koljic”

: „El a mai încercat o dată, a zis că va reuși, prin entuziasmul pe care l-a avut echipa în sezonul trecut. Eu dacă aș fi la Rapid, l-aș lua! E un jucător foarte bun. La Rapid nu e presiunea de la FCSB. Una e să ai presiunea de la antrenor, una e să ai de la președinte. (n.r. – El are presiunea de la antrenor?) Nu, e mai gravă! Te aștepți ca în minutul 20 să ieși”.

Vivi Răchită a amintit de conferința lui Elias Charalambous: „Ați văzut ce a zis Charalambous în conferința de presă premergătoare meciului? Că el nu ia nicio decizie, nu știe ce jucători vin sau pleacă. Ați văzut ce a zis Angelescu adineauri? ‘Costel Gâlcă va avea un cuvânt de spus’”.

Marian Aliuță consideră faptul că Denis Alibec este mai bun decât Elvir Koljic: „Una e să ai un antrenor precum Costel, care vorbește cu tine personal și te motivează. Pe Alibec îl văd la Rapid și cred că ar face treabă, e un jucător foarte bun. Rapid ar avea nevoie de unul ca el. Pentru mine e mai bun Alibec decât Koljic, nu se compară. Dacă merge la Rapid, joacă 100% în fața lui Koljic”.

Eugen Trică a încheiat discuția și a scos în relief problemele dese cu accidentările ale lui Elvir Koljic: „Koljic are problemele lui cu accidentările. Joacă 5 etape și după stă 10 etape Koljic. Așa a pățit și la Craiova în cei patru ani de zile”.