Cauzele dezastrului de la CFR Cluj: “Are mercenari chinezeşti! Pe Mandorlini îl preocupă mai mult ce spune Şumudică”

CFR Cluj nu mai scapă de criza în care a intrat încă de la startul acestui sezon. „Feroviarii” au uitat gustul victoriei și se mențin în zona „fierbinte” a clasamentului din SuperLiga. Specialiștii FANATIK au identificat cauzele din spatele situației dezamăgitoare a echipei.

Jucătorii CFR-ului puşi la zid: “Inimile lor sunt pe Tinder şi pe card”

Fosta campioană a României traversează o perioadă extrem de tulbure, după ani la rând în care a fost obișnuită cu performanța. Ardelenii au bifat mai multe rezultate nefaste în acest sezon și au ratat și anul acesta cupele europene.

a adâncit criza de la CFR Cluj. au analizat lotul echipei din Gruia și au constatat un aspect foarte important care lipsește cu desăvârșire.

„Eu nu înțeleg cum a schimbat Mandorlini. Hai să căutăm inima, să vedem, sau inimile jucătorilor, unde le-au lăsat ei. Și acum dacă stau și mă uit pe lotul CFR-ului, găsim din Kosovo. De unde mai găsim? Din Norvegia sau de unde ori fi ei? Inimile jucătorilor, dacă aduci jucători străini, din punctul meu de vedere, se găsesc doar la un argentinian, la un portughez, la un brazilian, ceea ce în momentul de față nu mai găsești din lotul CFR-ului!”, a spus inițial Eugen Trică.

„Băi, frate, știi ce mă uitam eu ieri? La CFR tot timpul au fost mercenari, nu? Dar eu acum la CFR cred că sunt mercenari chinezești. Adică ai văzut că sunt firmele alea, Abibas, Mike… Așa sunt, fake, mercenari chinezești, mercenari de la… care nu au… nu-și fac treaba. Pentru că CFR-ul nu mai joacă!”, a completat și Vivi Răchită.

„Inimile lor, poate că la unii sunt pe Tinder, poate că la alții sunt pe card. Pentru că fiind foarte mulți jucători străini în lot, e clar că străinii nu vin în România și la CFR Cluj, pentru că de când s-au născut sunt feroviari și aveau pozele lui Anca pe pereți. Ei vin pentru bani, asta este clar!”, a precizat și Andrei Vochin.

Atac devastator la adresa lui Andrea Mandorlini

Andrea Mandorlini, , a fost aspru criticat de Eugen Trică. Fostul mare fotbalist român a ținut să evidențieze că pe tehnicianul italian l-a preocupat mai mult

„Pe domnul Mandorlini îl preocupă să se uite mai mult la FANATIK, să vadă ce spune Șumudică, ce spune Trică, ce spune Vivi, să ne dea răspunsurile alea, să ne vedem de treaba noastră. Păi stai puțin, Mandorlini, că am văzut și sistemul de joc. Ne-ai spus aseară că… Ai lucrat ceva la antrenamente și nu s-a văzut în joc. Și eu mă refer când vezi un sistem cu 3 fundași centrali, în momentul în care ai posesia, tu trebuie să iei amplitudine, adică să te lărgești să ai posesie. Am văzut fundașii centrali unul lângă altul, la 5 metri. De-aia spun că CFR-ul nu este echipă de posesie. Nu știu dacă trebuie să plece.

Mandorlini a mai avut două mandate. Ăla când a luat campionatul în 2010. A revenit la CFR Cluj, după care a fost dat afară pentru că n-a funcționat ceva. Stai în club. De ce stai în club? Pentru că ți-ai vrut banii, nu? Și de-aia te-au ținut acolo. De-aia l-au și pus înapoi. Pentru că nu mai erau antrenori în România. Și atunci îl pui și iarăși nu funcționează lucrurile cum trebuie.

Și atunci, din punctul meu de vedere, dacă ai pierdut vestiarul, atunci trebuie să îți strângi mâna, mai lasă și de la tine, nu-ți lua toți banii. Cam ăsta e stilul italienilor veniți la noi în România. Păi băi, eu ca antrenor, eu român, eu las de la mine. Strângi mâna, nu mai stai să iei toți banii!”, a spus ulterior Eugen Trică.

„Pentru mine, Mandorlini a fost întotdeauna un interimar. După plecarea lui Dan Petrescu, eu nu l-am considerat niciodată și nu-l consider nici acum antrenor principal. El a rămas la echipă pentru că avea un contract, a fost cea mai facilă variantă, nu mai trebuia să scoți niciun ban din buzunar pentru altcineva, îi dădeai lui Mandorlini și funcționa ca interimar. El și acum este interimar”, a comentat și Andrei Vochin situația italianului.

Când poate reveni CFR Cluj în lupta pentru titlu

CFR Cluj a câștigat ultima dată titlul la finalul sezonului 2021/2022, după o dominație de 5 ani în SuperLiga. De atunci, ardelenii s-au aflat pe podium în ultimele ediții, niciodată mai jos. Andrei Vochin știe ce trebuie reglat la echipă pentru a se gândi din nou la titlu.

„După plecarea lui Dan Petrescu, CFR n-a mai avut niciun antrenor cu mână de fier, pentru că, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, Mandorlini este doar un interimar. În momentul în care vor reface aceste lucruri, parte financiară, parte administrativă, parte de șef de staff tehnic, atunci CFR-ul poate să înceapă să se gândească din nou la vremuri mai bune!”, a opinat Andrei Vochin.

Transferurile ardelenilor, criticate: “Trebuia dat afară după două luni”

CFR Cluj a fost una dintre cele mai active echipe din România în fereastra de mercato, reușind să aducă atât fotbaliști tineri, cât și superstaruri precum Zouma și Slimani. Sabin Ilie a dat de pământ cu clubul din Gruia pentru strategia de transferuri avută.

„La CFR, și transferurile care s-au făcut, părerea mea că nu au fost inspirați. Cu atâția mercenari… trebuie să ai o strategie. Un jucător la 38 de ani, îl aduci când clubul are foarte mulți bani. Nu aduce performanță pe termen lung, poate doar pe teren scurt.

În altă ordine de idei, un jucător care se accidentează la 38 de ani și are o accidentare, își revine după 6 luni. Un tânăr își revine poate mai repede. Și ca să faci performanță și să crești jucători, mult mai mulți jucători tineri, că au posibilitatea de la CFR-ul să aducă jucători tineri.

CFR-ul a jucat prost de când a început campionatul. Au un joc foarte slab. Așa se întâmplă cu străini, cu foarte mulți străini. Dai cu banu’. Unii s-adaptează repede, alții nu. Lipsa de valoare, că nu te supăra pe mine, câțiva jucători pe la CFR care în afară se alerge dacă le arunci varza… Păi ăsta, cum îl cheamă, mijlocașul central, Keita, sau cum îl cheamă, trebuia să fie dat afară în minutul 20, la câte faulturi a făcut”, a fost părerea lui Sabin Ilie.

Cine vine antrenor în locul lui Mandorlini

Andrea Mandorlini este ca și istorie la echipa din Gruia. Conducerea trebuie să numească acum un nou tehnician, care ar putea veni tot din cadrul clubului. Specialiștii FANATIK au comentat pe seama scenariului în care Ovidiu Hoban, fostul jucător al CFR-ului, să conducă echipa.

„V-am spus cum stau lucrurile. Se vor despărți de Mandorlini și vor pune un antrenor interimar din club. Hoban, e o variantă. Vor analiza atent, pentru că este o decizie importantă. Lupta pentru play-off și tot ce urmează la CFR Cluj!”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

„E o variantă bună. Cred că Hoban va fi ajutat și de Deac și de Camora, greii vestiarului. Cred că ar putea funcționa. Hoban are licența A, poate fi interimar o lună”, a completat Eugen Trică.

Cluj, în criză fotbalistică. Au fost în cupele europene, acum sunt la pământ

Andrei Vochin a analizat cât de mult au căzut în ultima perioadă ambele echipe din Cluj, CFR și Universitatea. Oficialul FRF nu concepe cum ambele, care acum câteva luni reprezentau România în preliminariile cupelor europene, au ajuns în situația neplăcută din prezent.

„CFR Cluj și U Cluj trebuie să se gândească ce fac pentru că sunt, până la urmă, să nu uităm, două echipe care ne-au reprezentat în Europa acum 3-4 luni. Două echipe pe care au jucat play-off, CFR care în ultimii 20 de ani cred că este cea mai titrată echipă din România. Adică vorbim despre două branduri și stările astea de instabilitate, dacă ele sunt prelungite, nu fac altceva decât să ciuntească din brandurile astea care sunt construite cu greu. Vezi că îți trebuie ani de zile să faci, să-ți creezi un bazin de suporteri, lumea să fie interesată de tine. Nu mai zic de pe partea europeană de coeficientul ăla care contează atât de mult și pe care anul ăsta l-au ciuntit. Adică eu sunt foarte supărat pe ce s-a întâmplat la Universitatea Cluj la meciul acela cu echipa din Armenia”, a spus oficialul FRF.

„Eu unul mi-aș dori să prindă și FCSB-ul și CFR-ul play-off. Adică să fie acolo, să ne reprezinte în cupele europene, pentru că au făcut-o foarte bine. Dacă ia Botoșani campionatul sau, nu știu, FC Argeș. Nu ne pot reprezenta, pentru că n-au experiența competiției. Deci eu mi-aș dori și FCSB-ul și CFR-ul să prindă play-off-ul, să se bată acolo la campionat, să ne reprezinte cu brio cum au făcut-o de-a lungul timpului în cupele europene!”, a concluzionat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.