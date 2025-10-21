Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, în dialog cu Horia Ivanovici, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a spus în primă fază că, în viziunea sa, antrenorii de la FCSB nu au vină pentru ce se întâmplă în prezent la echiap campioană din punct de vedere sportiv.

Mitică Dragomir le ia apărarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii după ultimele evenimente de la FCSB

El a vorbit astfel despre implicarea patronului Gigi Becali și s-a referit în mod special la faptul că Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu au de ales decât să „execute” ordinele omului de afaceri.

„Antrenorii nu au nicio vină. S-a terminat. (n.r. Dacă și-ar da demisia în locul lui Charalambous) Nu, nu. Dacă tu mie îmi spui să fac pălăria asta, eu ți-o arăt și tu spui: taie-i jumate. Mă uit la tine, știu că greșești, dar nu pot să nu tai. Că mă dai afară. Și atunci pac, pac, pac, o tai.

Se uită lumea, zice ia uite-l și pe tâmpitul ăsta, dar nu știe că tu mi-ai dat ordin. Sau dacă știe, ce să-ți facă ție? Că tu bagi banii. Ce să-i facă lui Gigi Becali? Gigi Becali se joacă cu mințile tuturor. Gigi Becali se joacă cu mințile academicienilor. Nu au ce să-i facă. Ce să-i facă lui Gigi Becali?

Îl înjură galeria, îl doare în cot. Ce vină are? Charalambous stă și face așa (n.r. dă din mâini). Și primește un telefon și îi zice: schimbă-l pe Horia. Care a fost cel mai bun de pe teren. Ce poate să zică? Poate să zică nu? Atunci nu mai are nevoie de demisie dacă zice nu. Că îl dă Gigi imediat afară.

Iar Gigi cum să-i dea pe ăștia afară? Că ăștia execută ce zice Gigi. Pentru că dacă vine unul cu sânge în instalație, se ia la înjurături cu Gigi.

(n.r. Dacă rămâne Alibec la echipă) Și dacă rămâne ce? E nimeni, mă. Îl poate influența el pe Gigi cu ceva? Nici nu poate să joace. Cel mai bun jucător după părerea mea a fost ăla pe care îl simpatizez eu, Tavi Popescu. L-a scos. A fost cel mai bun dintre cei slabi”,

Care este cea mai mare problemă de la FCSB în prezent, în opinia lui Mitică Dragomir

În continuare, Dumitru Dragomir a mai apreciat și că în acest moment echipa roș-albastră dispune de doar trei fotbaliști de calitate, respectiv Florin Tănase, Octavian Popescu și De asemenea, a transmis că, în viziunea sa, ar trebui schimbați de urgență fundașii centrali, dar și întreaga linie de mijloc:

„(n.r. Despre faptul că FCSB nu a dat gol din acțiune cu Metaloglobus) Nici nu poate să dea până nu schimbă fundașii centrali și tot mijlocul. Că ți-am spus și de Ngezana ăsta. Dacă vine 1 la 1, îl face praf pe Ngezana de fiecare dată. Pași mari amândoi…

Am auzit că îl critică (n.r. Gigi Becali) și zice că nu e fotbalist și ăsta, muntenegreanul (n.r. Risto Radunovic). Păi ce, a uitat fotbalul? Și mijlocașii laterali acum sunt varză toți. Din toată echipa FCSB-ului aș lua doi fotbaliști, nu, trei, pe Tănase, pe Bîrligea și pe Tavi Popescu. Atât, trei, numai trei.

I-aș scoate la vânzare (n.r. pe restul) și aș lua bani pe ei. Păi cum să-i dai drumul ăstuia care avea 20 de ani, de joacă la Dinamo? Musi. Așa cum Rapid i-a dat drumul lui Cîrjan. Cum să le dai drumul? Mă apucă nebunia. Dai drumul la mingicari? Tănase de ce joacă bine? Că mai știe cu mingea un pic.

Iar Bîrligea nu își arată valoarea că nu are pe nimeni de pasă filtrantă. Unul singur, numai Tavi Popescu e de pasă filtrantă. Numai că Tavi Popescu nu primește mingi, el e singurul care încearcă”.