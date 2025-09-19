Cauzele dezastrului de la FCSB: „Le-au luat banii minţile! Generozitatea lui Gigi Becali s-a întors împotriva lui”

Campioana FCSB era favorită la titlu și în noul sezon din Superligă, însă . Giovanni Becali e de părere că generozitatea vărului său a jucat un rol important în această cădere neașteptată.

Generozitatea lui Gigi Becali, o problemă la FCSB?

Giovanni Becali crede că jucătorii de la FCSB au fost relaxați în acest start de sezon, deoarece situația financiară de la club este una excelentă. „Eu cred că exagerarea asta, de bani, când ai salariu de 17.000, 15.000, 20.000… (n.r. ești cu sacii în căruță, de ce să mai alergi) Când ai 20.000 și nu ești Pele, că dacă ai fi Pele, te vând pe 60 de milioane, pe 30…

De asta le dă Gigi salarii de 20-25 de mii, să ia măcar campionatul. Că din vânzări, dacă iau 3-5 milioane, nu îi vând, dar dacă iau 25-30 de milioane, îi vând. Acum, le dă astfel de salarii pentru a lua banii din cupele astea amărâte”, a afirmat impresarul la emisiunea Don Giovanni.

„Puțin le-au luat mințile banii. Gigi, fiind prea generos, s-a întors puțin împotriva lui”, a afirmat Horia Ivanovici, opinia sa fiind împărtășită și de Giovanni Becali: „El nu poate să rabde și mai se exprimă. Dar de ce le-ai dat atât? El nu ascultă pe nimeni, așa e el născut, nu vrea să asculte de nimeni. (n.r. are o personalitate uriașă) Are. E pe sabia lui, dar de multe ori iei un arhitect să îți facă o casă, îi spui ce își dorești, iar arhitecții trebuie să adauge ceva”.

Daniel Bîrligea, noul Marius Lăcătuș? Ce a declarat Giovanni Becali

, comparându-l pe acesta cu legendarul Marius Lăcătuș. Giovanni Becali e de părere că fotbalistul FCSB-ului poate să joace pe acel post, dar nu la nivelul la care o făcea „Fiara”.

„Bîrligea a mai jucat la Cluj în acea poziție. (n.r. îl vezi pe Bîrligea noul Lăcătuș?) Nu, Lăcătuș e unic. Poate să joace Bîrligea acolo, dar nu știu dacă va da randamentul lui Lăcătuș. Lăcătuș a fost extremă dreaptă, a fost o fiară, ce să mai discutăm. Bîrligea e vârf, dar pleacă și din spate puțin, nu e chiar Haaland. Bîrligea poate să joace pe acel post, dar nu poate să fie Lăcătuș, niciodată”, a declarat Giovanni Becali la podcastul Don Giovanni.

