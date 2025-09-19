Sport

Cauzele dezastrului de la FCSB: „Le-au luat banii minţile! Generozitatea lui Gigi Becali s-a întors împotriva lui”

Deși are cel mai valoros lot din Superligă, FCSB are un start de sezon mult sub așteptări. Giovanni Becali a numit principala problemă a fotbaliștilor campioanei.
Bogdan Mariș
19.09.2025 | 18:20
Cauzele dezastrului de la FCSB Leau luat banii mintile Generozitatea lui Gigi Becali sa intors impotriva lui
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali e de părere că generozitatea vărului său a avut un impact negativ asupra jucătorilor de la FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Campioana FCSB era favorită la titlu și în noul sezon din Superligă, însă gruparea patronată de Gigi Becali are un start catastrofal, cu doar 7 puncte obținute în primele 9 etape. Giovanni Becali e de părere că generozitatea vărului său a jucat un rol important în această cădere neașteptată.

ADVERTISEMENT

Generozitatea lui Gigi Becali, o problemă la FCSB?

Giovanni Becali crede că jucătorii de la FCSB au fost relaxați în acest start de sezon, deoarece situația financiară de la club este una excelentă. „Eu cred că exagerarea asta, de bani, când ai salariu de 17.000, 15.000, 20.000… (n.r. ești cu sacii în căruță, de ce să mai alergi) Când ai 20.000 și nu ești Pele, că dacă ai fi Pele, te vând pe 60 de milioane, pe 30…

De asta le dă Gigi salarii de 20-25 de mii, să ia măcar campionatul. Că din vânzări, dacă iau 3-5 milioane, nu îi vând, dar dacă iau 25-30 de milioane, îi vând. Acum, le dă astfel de salarii pentru a lua banii din cupele astea amărâte”, a afirmat impresarul la emisiunea Don Giovanni.

ADVERTISEMENT

„Puțin le-au luat mințile banii. Gigi, fiind prea generos, s-a întors puțin împotriva lui”, a afirmat Horia Ivanovici, opinia sa fiind împărtășită și de Giovanni Becali: „El nu poate să rabde și mai se exprimă. Dar de ce le-ai dat atât? El nu ascultă pe nimeni, așa e el născut, nu vrea să asculte de nimeni. (n.r. are o personalitate uriașă) Are. E pe sabia lui, dar de multe ori iei un arhitect să îți facă o casă, îi spui ce își dorești, iar arhitecții trebuie să adauge ceva”.

Daniel Bîrligea, noul Marius Lăcătuș? Ce a declarat Giovanni Becali

Gigi Becali a afirmat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că îl va folosi pe Daniel Bîrligea în banda dreaptă a atacului, comparându-l pe acesta cu legendarul Marius Lăcătuș. Giovanni Becali e de părere că fotbalistul FCSB-ului poate să joace pe acel post, dar nu la nivelul la care o făcea „Fiara”.

ADVERTISEMENT
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Digi24.ro
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.

„Bîrligea a mai jucat la Cluj în acea poziție. (n.r. îl vezi pe Bîrligea noul Lăcătuș?) Nu, Lăcătuș e unic. Poate să joace Bîrligea acolo, dar nu știu dacă va da randamentul lui Lăcătuș. Lăcătuș a fost extremă dreaptă, a fost o fiară, ce să mai discutăm. Bîrligea e vârf, dar pleacă și din spate puțin, nu e chiar Haaland. Bîrligea poate să joace pe acel post, dar nu poate să fie Lăcătuș, niciodată”, a declarat Giovanni Becali la podcastul Don Giovanni.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții! Barcelona a spus
Digisport.ro
Lovitură de proporții! Barcelona a spus "DA" și va primi 260.000.000 de euro

Jucătorii FCSB, FĂCUȚI PRAF după începutul DEZASTRUOS de sezon. REACȚIE DURĂ a lui Giovanni Becali

De ce nu joacă Luis Paradela la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a spus...
Fanatik
De ce nu joacă Luis Paradela la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a spus tot
Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo...
Fanatik
Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo nu poate fi demis niciodată!”
Demers FRF! Căpitanii din SuperLiga vor purta banderole ca în Premier League: ce...
Fanatik
Demers FRF! Căpitanii din SuperLiga vor purta banderole ca în Premier League: ce mesaj vor să transmită
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa ceva: 'Oricine, în afară de ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!