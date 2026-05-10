Cauzele dezastrului de la Rapid. Horia Ivanovici și Robert Niță, dezvăluiri din culise! Ce se întâmplă, de fapt, cu Gâlcă și jucătorii din Giulești

şi rămâne în cursa pentru titlu. De cealaltă parte, giuleştenii sunt aproape să îşi dinamiteze sezonul, şansele de a juca la baraj fiind din ce în ce mai mici, după ce a adunat un punct în ultilmele şapte meciuri din play-off.

Cauzele dezastrului de la Rapid! Dezvăluiri de culise: „Nu mai e o problemă de antrenor!”

Rapidul a fost lider după prima etapă de play-off, dar apoi s-a prăbuşit şi a mai reuşit doar un în următoarele şapte meciuri. Horia Ivanovici şi Robert Niţă au analizat la FANATIK SUPERLIGA parcursul Rapidului şi au făcut dezvăluiri de culise despre haosul din Giuleşti:

Horia Ivanovici: „Nu cred că mai e problemă de antrenor. Este o lipsă de încredere a tuturor jucătorilor. La un moment dat, Gâlcă nu a mai ştiut să gestioneze, dar ieri mi s-a părut o echipă resemnată. Nu mai este problema lui Gâlcă. Mă uitam şi la jucători, să n-ai puţin orgoliu, să intre U Cluj cu echipa a doua şi să te paseze aşa? Tu, ca fotbalist…

Robert Niţă: „O problemă mentală. S-a vorbit de campionat, apoi locul 2, să securizăm locul 3 şi s-a ajuns la locul 4 şi să securizezi locul 5. E o situaţie care apasă foarte tare. Începutul de joc a fost prost. Prima repriză a fost proastă. Probabil este un mix între lipsă de încredere, o saturaţie, o presiune pe care n-au putut-o duce. La nivel mental s-a atins punctul maxim şi nu pot trece de acest punct. Este presiune la Rapid, sunt obiective, dar sunt jucători profesionişti şi când te aclamă Giuleştiul, la fel şi apostrofările fac parte din joc.

Cauzele reale ale dezastrului de la Rapid: „Gâlcă nu poate să îşi depăşească condiţia şi valoarea unor jucători e îndoielnică”

Horia Ivanovici: Eu cred că este o problemă falsă asta cu apostrofările. Ca sezonul acesta, galeria Rapidului n-a avut răbdare niciodată. Şi în sezonul regulat când echipa nu juca nimic, publicul nu a pus presiune. Publicul a început să pună presiune când neputinţa asta a devenit perpetuă. Galeria şi publicul de pe Giuleşti nu au pus presiune. Eu nu am auzit pe Giuleşti, deşi echipa arată cel mai prost din toate mandatele din era Şucu, demisia. Niciodată! O susţinere pentru antrenor cum nu s-a mai întâmplat. Dacă era Şumudică, îl trăgeau pe şine. A fost linişte faţă de anul trecut. Cauzele reale sunt două pentru care Rapidul este aşa: Gâlcă nu poate să îşi depăşească condiţia. A doua chestie: valoarea unor jucători este îndoielnică.

Robert Niţă: Jucătorii ăştia te-au ţinut pe locul 1 şi 2. Este un cumul de factori. Rapidul este echipa cu cei mai mulţi jucători care au câştigat campionatul. Există presiunea. Crezi că ei sunt mulţumiţi? Eu am spus că de-a lungul campionatului unii dintre jucători nu au ştiut să gestioneze presiunea, nu pot gestiona Giuleştiul. Toată lumea se alimentează bine, se odihneşte bine, se antrenează bine. Diferenţa o face mentalul acum. Galeria a câştigat multe puncte.

Horia Ivanovici: Galeria nici măcar n-a făcut vreun iureş epocal. Principalul vinovat este Gâlcă, nu a ştiut să gestioneze situaţia, la pachet cu jucătorii, care nu au mental de campioni. E greu să te prezinţi la meciul de aseară fără şapte titulari, ca să fim mega obiectivi. Gâlcă arăta căzut. Era ceară, galben. Nici el nu mai crede. El şi-a făcut şansa asta şi cu noroc, dar tot el n-a fost în stare să o gestioneze.