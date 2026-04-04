Cauzele dezastrului la FCSB! De ce nu poate nici Mirel Rădoi să redreseze echipa: „Asta e valoarea reală”. Cine sunt cei 7 jucători care merită să rămână din vară

După un sezon regular extrem de modest, în urma căruia a ajuns în play-out, FCSB continuă să evolueze slab și în această a doua parte a SuperLigii. Care sunt cauzele dezastrului la echipa patronată de Gigi Becali și de ce nu poate nici Mirel Rădoi, cel văzut da fani ca un salvator, să aducă o îmbunătățire.

Pentru Mirel Rădoi a venit, vineri seara, și primul eșec în mandatul său pe banca celor de la FCSB. Campioana en-titre a pierdut la Botoșani, scor 2-3, fiind egalată în clasamentul play-out-ului de către gruparea moldavă. A fost un meci în care bucureștenii au condus de două ori, 1-0 și 2-1, dar au pierdut după o repriză secundă dezastruoasă.

a fost unul dintre principalele subiecte de discuție în platoul FANATIK SUPERLIGA. Andrei Vochin, reputat jurnalist și consilier al președintelui FRF, a explicat statistic ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la Botoșani. Pentru campioană, a fost al 13-lea meci din 53 jucate în acest sezon în toate competițiile în care a deschis scorul și nu a reușit să câștige.

Vochin mai remarcă și faptul că o piesă de bază din echipa campioană, Darius Olaru, nu mai este acel jucător solid din anii trecuți. Drept dovadă e faptul că acesta a fost schimbat în 7 din ultimele 10 meciuri. Analistul FANATIK este de părere că FCSB suferă la cel puțin două mari capitole: pregătire fizică și pregătire mentală.

„Am mai constatat ceva: din ultimele 10 meciuri, Olaru nu a terminat decât 3 pe teren. El, care era un reper în ceea ce înseamnă pregătire fizică, rezistență la efort. Este schimbat din nou. Asta mă face să cred că în tot procesul acesta s-a greșit undeva. Dacă într-un sfert din meciuri în care tu, echipă valoroasă conduci și nu reușești să le finalizezi cu victorie, acolo sunt două elemente importante: pregătire fizică sau/și mentală”.

A greșit Mirel Rădoi schimbările în FCSB – Botoșani?

Andrei Vochin a mai subliniat și impactul zero pe care l-au avut unele schimbări făcute de Rădoi. A venit cu exemplul intrării lui Octavian Popescu în locul lui David Miculescu: „Din acel moment, a fost iureș la poarta celor de la FCSB. Nu doar că a căzut Olaru, că a obosit Tănase, dar cel care a venit de pe bancă nu a adus nimic nou”.

O altă eroare la FCSB, în opinia lui Vochin, este renunțarea la jucătorii U21 din teren, în afară de portar. Acesta remarcă faptul că echipa lui Gigi Becali a ratat toate obiectivele după dispariția lui Târnovanu. În plus, jurnalistul l-a criticat pe Duarte, fundașul adus în iarnă la campioană „După ce au păstrat seniorii în atac nu și-au mai îndeplinit obiectivele: au ratat play-off-ul, în play-out au 4 din 9 puncte”.

(….) Aseară, cu FC Botoșani, pe Duarte l-am văzut în toată splendoarea lui: faci un fault inutil la 20 de metri în prima repriză, îți trece o minge pe sub picior, te face Ongenda de zici că e Messi cu Boateng, ca în curtea școlii la golul de 1-0. Apoi, ca să închei apoteotic, dai și o pasă de gol lui Mailat”.

Ce spune liderul galeriei celor de la FCSB despre forma dezastruoasă a echipei: „Trebuie 6-7 jucători”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a intrat și el în direct la FANATIK SUPERLIGA și și-a spus părerea despre forma modestă și perspectiva cenușie existentă în acest moment la FCSB. El este de părere că Rădoi este conștient de munca grea pe care o are de dus, iar în viitor, pentru performanțe, sunt necesare remanieri în lot. Mustață este realist și spune că asta este valoarea în momentul de față.

„Mirel Rădoi știe ce are de făcut. Cine mai merită să rămână. Oricum, un restart trebuie la echipă, sânge proaspăt. Pentru campionatul viitor trebuie cel puțin 6-7 jucători. Cu echipa actuală nu cred că mai are cineva de spus ceva. Atitudinea din teren a unor jucători asta este. Se vede clar. Trebuie neapărat jucători. L-am auzit și pe domnul Becali vorbind de faptul că trebuie neapărat jucători.

Acum niciun jucător nu poate să mai aibă vreo scuză. Că se băgat Gigi, că făcea schimbări. Acum, deciziile clare le ia Mirel. El decide tot ce se întâmplă la club, la echipă. Acum nimeni nu are vreo scuză că joacă timorat, că poate fi schimbat. Lucrurile sunt clare: trebuie, urgent, jucători.

Asta este valoarea. Nu trebuie să ne mai mirăm că echipa e căzută, că nu e căzută. Unii jucători care cred ei că sunt de FCSB nu au ce căuta acolo. Ar trebui să se uită după meci să vadă atitudinea lor. Mai poate acum să vină Pantea să spună că se teme că e schimbat? Nu. Asta e valoarea”, spune Mustață.

Care sunt jucătorii care merită să continue din vară la FCSB

Șeful Peluzei Nord a mai enumerat jucătorii pe care îi vede ca făcând parte din lotul FCSB și din următorul sezon. Aceștia sunt: Olaru, Tănase, Cisotti, Duarte, Radunovic, Bîrligea sau Mihai Popescu. Despre Miculescu, Mustață nu are cea mai bună părere: „Să rămână ca rezervă acolo, în teren”.

În ciuda formei din acest moment, liderul fanilor campioanei este optimist și spune că . „Din punctul meu de vedere nu cred că ratăm Conference League. Vom termina pe primul loc”, spune Mustață.

De ce a fost surprins Cosmin Contra de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Cosmin Contra a vorbit și el, la FANATIK SUPERLIGA, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul selecționer spune că decizia luată de omologul său l-a surprins. În plus, Contra este convins că lui Rădoi nu-i va fi ușor în noua postură, aceea de a antrena în play-out.

„Pe mine m-a surprins pentru că din ce mi-aduc eu aminte au fost anumite declarații la un moment dat când a plecat de la FCSB în care a spus că nu se va mai întoarce niciodată. Pentru că nu are vrea să strice relația cu nașul (n.r. Gigi Becali) din cauza profesiei. Până la urmă, dacă a luat această decizie, înseamnă că și-a dorit să revină la FCSB, probabil avea și ceva de demonstrat.

(…) A venit într-un moment greu în care FCSB-ul este în play-out și nu este în play-off în lupta pentru titlu. Chiar și așa, nu pot să știu de ce a făcut pasul ăsta. Dacă l-a făcut, înseamnă că a fost gândit acest pas și acum trebuie să aibă și rezultate. Nu este ușor. Nu este ușor să vină într-o situație ca cum a venit Mirel, trebuie să îi dăm credit”.