Cauzele rușinii istorice a FCSB-ului în Andorra: “Nu va fi sânge! Sunt în grafic”

Seara de marți, 15 iulie, a fost una neagră pentru fotbalul românesc. , obținând cu greu calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Champions League. Specialiștii FANATIK au analizat ce s-a întâmplat și au identificat cauzele din spatele rezultatului rușinos.

De ce a suferit FCSB în Andorra. Cauzele rușinii istorice cu Inter D’Escaldes

, FCSB nu și-a făcut prea mari griji la returul din Andorra. Surpriza avută de bucureșteni la meciul de pe terenul lui Inter D’Escaldes a fost de proporții, întrucât andorranii au fost cât pe ce să trimită meciul în prelungiri.

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici împreună cu Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, au analizat seara de coșmar a FCSB-ului și au identificat principalele cauze ale șocului suferit de trupa lui Elias Charalambous.

„Să nu vă așteptați la sânge, nu o să fie. Eu sunt pragmatic de felul meu, chiar înțeleg lucrurile. Lăsând la o parte prestația de neexplicat, la care nu te așteptai din partea FCSB-ului, lamentabilă…

Până una alta, pragmatic, FCSB este în grafic. Este calificată mai departe, șchiopătând, și are și un trofeu, Supercupa. FCSB și-a atins toate obiectivele în acest moment.

Eu cred că acest dezastru de joc îi va ajuta enorm. Acesta este norocul lor, că au venit aceste două meciuri extrem de slabe fix la momentul oportun!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

„Poți să îți revii!”

„La concret, tot lotul lui Inter D’Escaldes valorează 3,8 milioane de euro. Ca o comparație, numai Târnovanu face minim 5 milioane de euro. De aici dezamăgirea, frustrarea, pentru o seară a neputinței.

Umilință cu adevărat era dacă te scoteau, dar faptul că acum o să joci cu campioana Macedoniei de Nord poți să îți revii”, a mai spus moderatorul Horia Ivanovici.

Mihai Stoichiță știe exact situația din Andorra și motivul din spatele jocului bun prestat de fotbaliștii străini. „Este de fapt o școală de fotbal spaniolă!”

„Ai spus foarte bine, s-au calificat, dar vreau să fac o paranteză. Ce echipă românească care au fost în fruntea clasamentului joacă bine la ora actuală? În esență mie mie se pare că încă nu suntem pregătiți. Am fost surprins aseară, dar nu în totalitate. Am jucat în Andorra cu echipa națională, cu Edi antrenor, dar am câștigat cu 2-0 parcă, în superioritate numerică.

M-am interesat să văd de ce au început aceste surprize în Europa, cu echipele de eșalonul 3 ca valoare… Cei din San Marino, echipele lor de juniori, nu mai joacă în campionatul din San Marino, ci în campionatul italian, la vârsta lor. Vă întreb eu acum, așa cum noi dezvoltăm fotbalul cu tot felul de academii în țară, și ei s-au gândit să dezvolte și găsesc fel și fel de mijloace, ca acesta.

Andorra este un spațiu mic, cât Valea Prahovei. Toată lumea a găsit mijloace să dezvolte propria pepinieră, chiar ținând cont de caracteristicile geografice și sociale ale țării. Andorra este de fapt o școală de fotbal spaniolă”, a spus și Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.