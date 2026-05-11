Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv

În ciuda faptului că a câștigat titlul în ultimele două sezoane, FCSB nu a reușit să se califice în play-off. Cum roș-albaștrii au arătat foarte bine în anii precedenți, iubitorii sportului din România se așteptau ca echipa patronată de Gigi Becali să defileze în stagiunea actuală, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Care au fost, de fapt, cauzele formei slabe.

De ce nu a reușit FCSB să se califice în play-off

FANATIK a stat de vorbă cu Thomas Neubert, unul dintre cei mai cunoscuți fizioterapeuți de la noi din țară. Neamțul a făcut parte din staff-ul clubului FCSB până în luna martie a acestui an, . Întrebat despre principalele probleme ale clubului patronat de Gigi Becali, Neubert a explicat că timpul de recuperare al jucătorilor a fost unul scurt, iar pauza competițională aproape inexistentă.

„M-am gândit foarte mult, diferenţa e foarte clară. Am fost împreună cu echipa doar cinci zile, iar pauza pentru jucători a fost între 7 şi 14 zile. Pauza a fost foarte scurtă. Văd cum au fost ultimele 10 luni… Jucătorii nu au fost pregătiţi pentru refacere. Ei au venit după 10 zile de vacanţă. Au venit cu bateriile încărcate la 70%. Niciodată 100%.

Am avut un start foarte slab, în primele trei luni. Au fost foarte multe meciuri. Am jucat 12 meciuri de calificare, liga începe foarte repede. Eu spun că echipa care va câştiga campionatul are o problemă foarte mare. O să aibă 10 zile libere, apoi trebuie să se pregătească pentru Liga Campionilor, pentru preliminarii… Eu cred că toate echipele au o problemă din punctul ăsta de vedere. Şi este o problemă de organizare a campionatului”, a declarat Thomas Neubert.

Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB

În continuare, , la pregătire, timpul de refacere nefiind suficient. Fizioterapeutul susține că formatul SuperLigii este unul complicat, echipele jucând foarte multe meciuri în plus față de restul campionatelor, astfel că a propus ca în România să se revină la formatul cu 18 de formații.

„Eu aş vrea să fie o ligă de 18, 20 de echipe, fără play-off sau play-out. Cupa să fie cum e în Germania, fără trei meciuri în grupe. Tragere la sorţi şi cine câştigă merge mai departe. Cred că e mai interesant. Ştiu, există interesul banilor pentru mai multe meciuri. Dar fiecare are aşteptări mari în România vis-a-vis de echipa lui, naţionala, cluburile… Câştigăm Cupa Mondială, Liga Campionilor… Sunt aşteptări, dar lipseşte infrastructura, organizarea, protejarea jucătorilor.

În Bundesliga sau Premier League între ultimul meci şi primul din noul sezon sunt două luni şi jumătate. Au 5 săptămâni de vacanţă, apoi mai facem alte 7-8 săptămâni de cantonament, pregătire fizică. Este un model diferit. Acolo sunt jucători care sunt mai fresh mental şi fizic. Din cauza asta a scăzut aşa mult FCSB. Nu au avut timp de vacanţă şi refacere.

Problema a fost doar în vară. În iarnă a fost super bine. Am făcut cantonament în Turcia, extraordinar de bun. Jucătorii s-au simţit foarte bine. Am venit aici şi am pierdut primul meci. Nu a fost în plan, dar în iarnă pregătirea a decurs bine. Îşi revine echipa din sezonul viitor? – Eu cred că da. Am auzit că se vor schimba şi nişte jucători şi asta ajută foarte mult”, a conchis Thomas Neubert în interviul oferit pentru FANATIK.

