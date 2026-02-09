Cavaleri pe bandă rulantă. Ce nouă decorație inventează Ministerul Energiei: ordinul lui Burduja cu 6.000 de aleși

ADVERTISEMENT

Un număr de 30 de parlamentari (majoritatea de la PNL, dar sunt și de la UDMR, PSD și AUR) și-au pus semnătura pe un proiect inițiat de către Sebastian Burduja prin care este instituită o decorație intitulată Ordinul „Meritul pentru Energie”, care să reprezinte o recunoaștere a meritelor lucrătorilor din domeniul energiei.

Răsplată pentru „marginalizații politicilor verzi”

Burduja susține că noua decorație este „repararea unei omisiuni istorice”, întrucât există decorații similare pentru cultură, învățământ sau sănătate, precum și „o reabilitare morală”: „Recunoaşterea publică a sacrificiilor şi contribuțiilor generaţiilor de energeticieni — mineri, petrolişti, gazişti, hidro şi nuclearişti — care au fost pe nedrept marginalizaţi de politicile verzi din ultimii ani. Ordinul are menirea de a reînvia mândria națională şi dorinţa de a reconstrui industria energetică pe baze proprii şi europene, reducând dependențele toxice de actori din afara UE şi NATO.”

Numai că afirmația lui Burduja nu este întrutotul exactă deoarece sistemul național de decorații include Ordinul „Meritul Industrial și Comercial”, a cărui lege stipulează clar că sunt eligibile și persoane care lucrează în domeniul energiei, iar numărul maxim de persoane care pot fi incluse în ordin este foarte generos, de nu mai puțin de 5.000 de oameni.

La prima vedere, proiectul lui Burduja pare că reia modelul celorlalte decorații care există pentru domenii specifice de activitate: Meritul Sanitar, Meritul Cultural, Meritul Agricol ș.a. În realitate, această decorație specifică pentru sectorul energetic este discriminatorie față de cele menționate.

Legile prin care au fost înființate acestea din urmă prevăd mai multe categorii ierarhice care trebuie parcurse de către persoanele astfel onorate. Prima clasă este Medalia „Meritul Cultural”, Medalia „Meritul Agricol” ș.a.m.d., iar aceste medalii sunt acordate în trei clase – I,II,III. Abia ajuns la medalia de clasa I devii eligibil pentru intrarea în Ordinul „Meritul Cultural” sau „Meritul Agricol”, care este și el împărțit în patru grade care sunt, în ordine crescătoare: Cavaler, Ofițer, Comandor și Mare Ofițer, fiecare cu limită de locuri.

6.000 de locuri de veci

De exemplu, din cele 5.000 de locuri pentru Meritul Industrial și Comercial, doar 1.000 pot fi acordate pentru cele patru ale ordinului. Însă proiectul lui Burduja nu prevede primele trei clase, laureații cu această decorație devenind direct Cavaleri.

Iar locuri alocate sunt cu duiumul, nu mai puțin de 6.000, distribuite după cum urmează: Cavaler – 3.200, Ofițer – 1.700, Comandor – 700, Mare Ofițer – 400. Chiar inițiatorii susțin, în expunerea de motive a proiectului de lege, că în sectorul energetic lucrează circa 150.000 de oameni, ceea ce lasă, în teorie, posibilitatea ca unul din 25 de angajați din domeniu să fie măcar „dom’ Cavaler”, dacă nu „dom’ Ofițer”, „dom’ Comandor” sau „dom’ Mare Ofițer”.

Proiectul detaliază și însemnele pe care le are această decorație. „Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului „Meritul pentru Energie” se prezintă sub forma stilizată a unui fulger a lui Prometeu, simbol al puterii creatoare, având o înălţime de 44 mm, confecţionat din argint cu titlul de 800%o şi emailat în nuanţe solare (galben-auriu şi portocaliu incandescent)”, prevede actul normativ.

În esență, noua decorație nu presupune costuri mari pentru statul român, în afară de cele ale confecționării însemnelor. Privilegiile sunt mai mult simbolice, legate de participarea la anumite ceremonii, singurul beneficiu material evident fiind unul îndoielnic: . Însă acordarea unor decorații în grad înalt și în număr mare față de alte domenii de activitate riscă să ridice dubii asupra criteriilor după care statul român își onorează personalitățile care excelează în diverse domenii.