Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu! Cavoul familiei a costat o avere

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, omul care a câștigat 35 de trofee, care a antrenat la Inter Milano cu Ronaldo Nazário în atac și a cucerit Cupa UEFA cu Șahtior Donețk într-o finală de vis la Istanbul, . Într-un final, corpul său a cedat. Undeva, la intrarea în Cimitirul Bellu din București, un cavou de lux îl așteaptă de mai bine de zece ani. El însuși l-a pregătit. Prețul plătit pentru locul de veci în cimitirul unde se mai odihnesc personalități uriașe precum Mihai Eminescu sau Ion Luca Caragiale a fost unul uriaș.

România, în lacrimi! Mircea Lucescu s-a stins din viață

Ultimele zile de viață ale lui Mircea Lucescu au fost crunte. Pe 29 martie, antrenorul leșinase în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, chiar înainte de amicalul cu Slovacia. Două echipaje SMURD l-au preluat și l-au transportat la Spitalul Universitar din București, unde medicii i-au diagnosticat o tulburare majoră de ritm cardiac și Vineri, 4 aprilie, tocmai când urma să fie externat, inima sa a suferit un infarct miocardic acut. Starea sa s-a agravat de la o oră la alta și, în cele din urmă, și-a dat ultima suflare.

„Dacă nu era la spital, murea imediat. Una dintre formele ischemiei miocardice este moartea subită. Ripi pur și simplu”, a declarat un cardiolog pentru FANATIK, în clipele în care Mircea Lucescu se zbătea între viață și moarte.

Cavoul pregătit cu zece ani înainte. Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Ceea ce puțini știu este că Mircea Lucescu nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Cu mai bine de un deceniu în urmă, antrenorul a făcut toate demersurile necesare și a intrat în posesia unui loc de veci central, chiar la intrarea în Cimitirul Bellu. Cavoul nu este impunător în mod ostentativ, dar este construit cu eleganță și atenție. Locul de veci al familiei Lucescu se află pe aleea principală a Cimitirului Bellu, la intrare, o poziție considerată de maxim prestigiu în cel mai râvnit cimitir al României. A fost achiziționat și construit cu peste un deceniu în urmă, prin concesionare notarială.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”, inscripția sculptată pe cavoul familiei Lucescu.

Vecinii de veci ai lui Mircea Lucescu. Marele antrenor român va fi înmormântat lângă Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski sau Maria Tănase

Cimitirul Bellu, fondat în 1858 pe terenul donat de baronul Barbu Bellu orașului București, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2010 și parte a Asociației Cimitirelor Semnificative din Europa, adăpostește peste 160 de ani de elită românească. Pe Aleea Scriitorilor, la câțiva pași, doarme Mihai Eminescu, veșnic acoperit cu flori proaspete la umbra unui tei. Alături se află George Bacovia, Marin Preda, Nichita Stănescu, Liviu Rebreanu și Alexandru Macedonski.

Pe Aleea Artiștilor, alți titani: Maria Tănase, Toma Caragiu, Ion Dolănescu, Florian Pitiș, Gică Petrescu, Radu Beligan, Olga Tudorache. Locația este una foarte populară și atrage în fiecare an mii de vizitatori și transformă Bellu într-una dintre destinațiile culturale neoficiale ale Capitalei.

Cimitirul Bellu funcționează de decenii ca o piață imobiliară post-mortem, una dintre cele mai selective și mai scumpe din România. Locurile de veci nu se „cumpără” în sens clasic, ci se concesionează notarial, uneori pe sume care depășesc prețul unui apartament în centrul Bucureștiului.

Lista de prețuri a locurilor de veci – Bellu 2024–2026

Loc simplu (5 mp), zonă secundară – 4.000 €

Loc pe Aleea Artiștilor, 3 mp, neamenajat – 6.000 €

Loc central, 3 cripte, lucrare granit masiv – 20.000 €

Două locuri (4 cripte), 2 niveluri – 22.000 €

Cavou de lux, 6 locuri, zonă istorică centrală – 50.000 €

Cavoul lui Ion Țiriac (cel mai scump de la Bellu) – ~170.000 €

Taxa anuală de întreținere (loc de 3 mp) – 200 lei

Cavoul familiei Lucescu, aflat pe aleea principală, cea mai râvnită poziție din cimitir, se încadrează în categoria celor care costă „câteva zeci de mii de euro”, potrivit informațiilor din presă. „Un loc de veci, în capelă? De la 50-60.000 de euro în sus. Cel mai mic e 50.000 de euro. O capelă mai nașparlie, așa… De exemplu, al lui Cataramă (locul de veci al lui Viorel Cataramă, n. red.), dacă ar vrea să-l vândă, îl dă cu 300.000 de euro”,

Mircea Lucescu s-a născut pe 29 iulie 1945, la București, și a crescut cu mingea la picior. La Dinamo București a câștigat șapte titluri de campion ca jucător și a purtat tricoul naționalei de 64 de ori, fiind și căpitan la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

A format la Corvinul Hunedoara o generație foarte bună, cu Andone, Rednic și Mateuț. A câștigat titluri cu Dinamo și Rapid. A antrenat la Inter Milano, unde l-a avut pe Ronaldo în atac și a ajuns în sferturile UEFA Champions League, unde a pierdut în fața echipei lui Alex Ferguson. A câștigat Supercupa Europei cu Galatasaray în 2000, după finala cu Real Madrid. A antrenat și la Beșiktaș. A avut cea mai importantă perioadă la Șahtior Donețk, unde a stat 12 ani, a câștigat opt titluri în Ucraina și a cucerit Cupa UEFA în 2009, la Istanbul, după 2-1 cu Werder Bremen.

Palmaresul lui „Il Luce” – cifre pentru eternitate