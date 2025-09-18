Sport

Caz absolut șocant! Un antrenor de fotbal a fost condamnat la 61 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra unor minori

Spania șochează cu un nou caz neplăcut. Cine este antrenorul de fotbal care a primit 61 de ani de închisoare după ce a fost acuzat de abuz sexual în rândul minorilor.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 08:30
Un antrenor de fotbal din Spania va sta 61 de ani în închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru abuz sexual asupra minorilor. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Spania șochează din nou, după bătăile de pe străzile Madridului și după scandalul invocat de Real Madrid direct la FIFA. Un antrenor de fotbal a fost condamnat la 61 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru abuz sexual asupra minorilor.

Caz scandalos în Spania. Antrenor de fotbal trimis în închisoare după abuz sexual asupra minorilor

Fotbalul spaniol generează noi subiecte scandaloase. Francisco Manuel, un antrenor la fotbalul juvenil a primit pedeapsa de 61 de ani de închisoare după ce a fost acuzat de abuz sexual asupra minorilor. În intervalul 2017-2022, el a fost antrenor la diferite categorii ale unui club de fotbal feminin pentru tineret din Huelva .

Pe data de 11 ianuarie 2023, după depunerea primei plângeri din partea victimelor, Poliția Națională a percheziționat unul dintre birourile pe care inculpatul de folosea. Tot atunci a și fost arestat inițial, după ce autoritățile au găsit în acel loc mai multe perechi de lenjerie intimă, unele aparținând victimelor, notează Marca.com.

„Tribunalul din Huelva l -a condamnat pe antrenorul de fotbal pentru copii din Huelva , aflat în închisoare din 11 ianuarie 2023, la 60 de ani și 9 luni de închisoare pentru abuz asupra a 21 de minori, profitând de poziția sa superioară și de vulnerabilitatea specială a victimelor sale”, mai precizează sursa menționată.

În total, el a fost găsit vinovat pentru 31 de infracțiuni, toate având ca pretext comun abuzul sexual asupra minorilor. De asemenea, după ispășirea pedepsei cu închisoarea, bărbatul va fi supus la 5 ani de eliberare supravegheată și i se va interzice total să lucreze ca antrenor sau instructor de activități sportive pentru minori, plătit sau neplătit.

Ce spunea legea în Spania

În 2015, Spania a ridicat vârsta de consimţământ de la 13 la 16 ani. Un viol în grup, petrecut în anul 2016, a stârnit revolta în rândul ibericilor, iar autoritățile au decis să aprobe o nouă lege, conform căreia consimţământul în relaţiile sexuale trebuie exprimat explicit, iar tăcerea nu reprezintă un acord:

„Consimţământul poate fi considerat consimţământ doar atunci când a fost manifestat în mod liber prin acţiuni care, în funcţie de circumstanţe, exprimă în mod clar dorinţa persoanei”, arată legea.

