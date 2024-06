Caz aproape ireal, un bărbat de 70 de ani a rămas încarcerat în mașină timp de două zile, în Alba. Familia îl dăduse dispărut

Timp de aproape două zile, un bărbat de 70 de ani din județul Alba a stat încarcerat în mașina sa, răsturnată într-o râpă. În tot acest interval, bătrânul fusese dat dispărut de familie.

Bărbat de 70 de ani din Alba, rămas încarcerat în mașină timp de două zile. Familia l-a dat dispărut

Acest caz uluitor din centrul țării are ca punct de plecare dimineața zilei de joi, 13 iunie. Atunci, o familie din localitatea Câlnic, județul Alba, a sesizat poliția, prin apel la 112, spunând că, în dimineața zilei precedente, seniorul familiei, în vârstă de 70 de ani, a plecat de acasă cu autoturismul său, având ca destinație Alba Iulia.

Cum bărbatul nu mai dădea niciun semn de viață, . În final, au sunat la autorități. Șeful Secției 7 Poliție Rurală Sebeș și-a mobilizat colegii și au căutat peste tot.

Unicul indiciu pe care l-au avut salvatorii a fost faptul că autoturismul bărbatului a ieșit, în dimineața zilei de 12 iunie, din Sebeș, îndreptându-se spre Câlnic.

După aproape două zile de căutări, autoturismul bărbatului a fost găsit într-o zonă cu multă vegetație, . Din fericire, deși încarcerat, bătrânul prezenta semne vitale și a primit îngrijiri medicale.

La locul în care se afla mașina bărbatului de 70 de ani, ISU Alba a mobilizat mai multe forțe de intervenție. Vorbim de o autospecială SMURD de reanimare și terapie intensivă cu medic, ambulanțe și echipaje de descarcerare.

Cum l-au găsit polițiștii pe bărbat

Subcomisarul Florin Dobre, de la Secția Rurală 7 Sebeș, a explicat cum au dat salvatorii de urma bătrânului. ”Am verificat fiecare capăt de pod, fiecare zonă cu vegetație înaltă.

Am luat la pas toată această zonă, ocazie cu care am sesizat faptul că un arbore este decojit, se observau urme de vopsea. Ulterior, am identificat la baza dealului autoturismul. Persoana era încarcerată cu mâna prinsă sub autoturism”, a spus acesta, conform .

În râpa extrem de adâncă, autoturismul se afla răsturnat pe plafon. Cu dificultate, s-a reușit extragerea victimei din autoturism în stare conștientă. Imediat, a fost chemată ambulanța. Bărbatul, conștient, dar cu dureri mari, a fost dus de urgență la spital.