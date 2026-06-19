Caz ciudat în SuperLiga: A fost vândut cu 500.000 de euro, dar banii ajung la alt club!

ADVERTISEMENT

Participantă în Conference League după clasarea pe locul 3 din vară, CFR Cluj a anunțat aseară că a mai vândut unul dintre jucătorii importanți ai echipei, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Una dintre piesele de bază ale ardelenilor din sezonul recent încheiat, mijlocașul .

Cifrele vânzării lui Keita de la Petrolul la CFR

Urmare a tranzacției amintite, clujenii vor primi 500.000 de euro din partea formației care acum e pe primul loc în prima ligă din Kazahstan, după ce anul trecut s-a clasat pe 7 într-o ligă cu 14 echipe. Banii primiți nu vor aduce însă un profit foarte mare clujenilor, care vor ieși cu un mic plus din „afacerea Keita”.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat culisele financiare ale tranzacției care a adus un profit consistent, de aproape jumătate de milion de euro, unei alte echipe din SupeLiga, Petrolul Ploiești. Totul a pornit în vara lui 2024, când prahovenii l-au luat liber de contract pe Keita, care se despărțise de Dunkerque, club din al doilea eșalon din Franța.

După un sezon foarte bun la Petrolul, în care a avut 38 de apariții, mijlocașul francez în vârstă de 29 de ani a fost vândut vara trecută, imediat după startul sezonului, la CFR Cluj. Suma tranzacției a fost 400.000 de euro plus zece procente dintr-un transfer ulterior. Atenție însă, nu 10% din suma totală a transferului, ci din profitul pe care CFR Cluj l-ar realiza.

ADVERTISEMENT

CFR își scoate investiția în Keita, Petrolul mai câștigă 10.000 de euro

Cum CFR Cluj nu a plătit la timp Petrolului pentru transferul lui Tidiane Keita, clujenii au ajuns să achite încă 50.000 de euro ploieștenilor, ca urmare a penalizărilor apărute, penalizări care erau stipulate în contract. Astfel, suma de transfer a jucătorului a ajuns, practic, în jurul valorii de 450.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Acum, cu cei 500.000 de euro pe care de la Ordabasy, profitul ardelenilor va fi de doar 50.000 de euro. Iar 10%, adică 10.000 de euro, se vor duce la Petrolul Ploiești. Cu tot cu cei 450.000 de euro deja încasați de la CFR, ploieștenii se vor alege astfel cu 460.000 de euro din afacerea Keita. În acest timp, CFR, cu cei 490.000 de euro cu care va rămâne de la Ordabasy, își va amortiza cheltuielile făcute pentru achiziționarea fotbalistului de la „lupii galbeni” și va ieși pe un plus de 40.000 de euro.