Caz cutremurător în Bacău: și-a omorât fratele pentru că nu i-a dat banii luați pe un porc

O crimă cumplită a zguduit o micuță localitate din județul Bacău. Un bărbat și-a ucis fratele pentru că nu i-a dat banii luați pe un porc. Între cele două rude exista de mai multă vreme o relație tensionată.

Cazul tragic din zona Moldovei s-a petrecut în urmă cu câteva zile. Victima, un bărbat în vârstă de 36 de ani, tocmai obținuse suma de 1.250 de lei după ce a vândut un porc.

Animalul aparținea și de fratele acestuia, un tânăr de 33 de ani. Acesta din urmă a comis un gest extrem, după ce fratele care vânduse animalul a întârziat să îi dea și lui o parte din bani, conform .

Până la crimă, între cei doi a avut loc o ceartă dură. La un moment dat, . La scenă a asistat și un al treilea frate din familie, însă nu a mai apucat să intervină.

Agresorul l-a înjunghiat mortal pe fratele său. La scurt timp, principalul suspect a fost reținut de polițiști și este cercetat acum pentru omor. De notat că cei doi bărbați frați provin dintr-o familie numeroasă din comună Dealu Morii. Ei munceau cu ziua pentru a-și asigura o pâine.

”Acest scandal a plecat de la o vânzare de purcică. Purcica a vândut-o Vasile, ăsta mortul, şi ăstălalt Gheorghiţă i-a cerut nişte bani. Şi s-a ajuns la crimă”, spune unchiul celor doi, pentru sursa citată.

Soția victimei, despre cumnatul criminal: ”Avea și epilepsie, îl apucau crize”

Soția victimei declară că . Cu toate acestea, nimeni nu s-a gândit vreodată că s-ar putea ajunge atât de departe. Femeia dezvăluie că suspectul de crimă ar avea epilepsie.

”Au mai fost certuri minore, iar cumnatul meu era şi bolnav de epilepsie şi îl apucau crize. Se certau de la orice, mai ales că el (n.r. suspectul de crimă) şi bea”, spune văduva.

Întrebat dacă a încercat vreodată să-i calmeze pe cei doi frați, tatăl spune că nu a putut. Suferă și el de mai multe boli și nu a fost în stare. În plus, copilul agresor ar fi sărit și la el să-l bată. ”Nu am putut, nu am putut, că şi eu sunt bolnav. A sărit şi la mine”, spune vârstnicul.