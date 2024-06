Caz cutremurător în Iași: abia ieșit din pușcărie, un bărbat și-a măcelărit fratele: ”Trebuie să mai omor pe cineva, să mă duc înapoi”

Un caz de-a dreptul terifiant a fost raportat într-o localitate din județul Iași, acolo unde un bărbat abia ieșit din pușcărie și-a măcelărit fratele. Ar fi comis gestul extrem pentru că îi era dor de închisoare.

Abia eliberat, un bărbat din Iași și-a măcelărit fratele, de dorul pușcăriei: ”Trebuie să mai omor pe cineva, să mă duc înapoi”

Întâmplarea șocantă a fost consemnată în comuna Miroslovești. , care e ieșit recent în închisoare, a comis o altă nenorocire greu de explicat.

Acum, acesta și-a ucis fratele. Motivul din spatele gestului său cutremurător este unul care a șocat întreaga comunitate. Vasile C. și-ar fi ucis fratele pentru a reveni după gratii. Pușcăria însemna ”acasă” pentru el.

Primarul din localitatea ieșeană dezvăluie că ucigașul ar fi spus prin comună că dorește să revină cu orice preț la pușcărie. Nimeni nu anticipa evenimentul horror care avea să urmeze.

”Autorul abia a ieșit din pușcărie. A stat vreo 5-6 ani pentru că a omorât un om de aici, de la noi. Acum, l-a omorât pe fratele lui. Din ce am înțeles, el spunea mereu: ‘Trebuie să mai omor pe cineva ca să mă duc înapoi’.

Localnici spuneau că l-au auzit când spunea că e bine la pușcărie și că trebuie să se ducă înapoi. Acum, din ce am înțeles, s-ar fi certat de la bani. Ei lucrau ca văcari și cine știe la ce neînțelegeri au ajuns. Oricum provin dintr-o familie dezorganizată”, a spus Constantin Cojocariu, primarul comunei Miroslovești, citat de .

Duminică, suspectul crimei a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, el a fost prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Luni, magistrații au decis arestul preventiv pentru 30 de zile.

Familia victimei și a criminalului, momente cumplite

Familia celor doi tineri din Iași trece prin clipe terifiante. Aceștia se pregătesc acum pentru înmormântare. Trupul bărbatului ucis a fost transportat pentru necropsie la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași. Medicii legiști trebuie să stabilească cum s-a produs decesul.

Vasile C. cu mai multe lovituri de cuțit. Zilele viitoare, trupul victimei va fi înhumat la Miroslovești. Conform sursei citate, suspectul ar mai fi spus prin comună că la închisoare dispune de tot ce îi trebuie, iar în libertate nu are masă, nu are casă. Probabil că ”dorința” i se va îndeplini curând.