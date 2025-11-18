Sport

Caz deslușit în SuperLiga! S-a aflat motivul straniu pentru care fotbalistul semnat acum două luni nu are drept de joc

Misterul celebrului caz din SuperLiga s-a risipit. Care este motivul straniu și de ce fotbalistul nu are drept de joc, deși a semnat în urmă cu două luni.
Bogdan Cioara
18.11.2025 | 17:29
Caz deslusit in SuperLiga Sa aflat motivul straniu pentru care fotbalistul semnat acum doua luni nu are drept de joc
SPECIAL FANATIK
Mingea oficială de joc a SuperLigii din sezonul 2025-2026 Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Un jucător transferat acum două luni de UTA nu poate fi folosit, chiar dacă echipa din SuperLiga a plătit suma pentru închiderea litigiilor cu 3 foști jucători, din cauza căreia FIFA i-a impus a doua interdicție la transferuri din acest sezon competițional. La mijloc este un alt litigiu.

Caz deslușit în SuperLiga! Motivul pentru care Richard Odada nu are drept de joc la UTA

La finalul lunii septembrie, mijlocașul Richard Odada (24 de ani) a semnat cu UTA un contract până la finalul actualei stagiuni, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an. Dar kenyanul care are și pașaport sârbesc nu are nici acum drept de joc pentru arădeni. Motivul este unul straniu.

ADVERTISEMENT

În 2023, UTA îl transfera gratuit pe portarul Denis Lungu-Bocean (22 de ani), de la formația austriacă Grodig, după ce a mai evoluat la echipele SAK 1914 și Kuchl din țara lui Mozart. Tânărul apărător al buturilor nu a apărat niciun minut pentru formația antrenată la acea vreme de Mircea Rednic. Prin urmare, gruparea arădeană l-a cedat, tot gratuit, la formația de ligă secundă Austria Salzburg.

Probleme pentru UTA din cauza unui alt jucător

Doar că, între timp, unul din cluburile la care Denis Lungu Bocean a evoluat a intentat un proces la FIFA prin care îi cere echipei UTA grila de formare a portarului în cauză. Iar acest fapt duce la imposibilitatea ca „Bătrâna Doamnă” să îl poată legitima pe Odada.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Cei din conducerea clubului UTA sunt stupefiați de noua speță apărută și speră, de la o zi la alta, ca forul internațional să le dea dreptate. „Denis Lungu nu a jucat pentru noi, prin urmare nu avem de ce să plătim grila de formare. Cazul este în derulare, sperăm să se rezolve urgent, pentru că este o absurditate. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, acel club de ligă inferioară din Austria se desființează? Ce facem atunci, avem interdicție permanentă?”, a aflat FANATIK de laun membru al clubului UTA.

ADVERTISEMENT
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la...
Digisport.ro
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză

Adrian Mihalcea a organizat un amical pentru Richard Odada

Odada a evoluat în prima repriză a meciului amical disputat de UTA în această pauză competițională. Arădenii au fost învinși la Arad cu 2-1 de Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2. Reușita roș-albilor a purtat semnătura lui Țăroi.

„Odada este unul dintre jucătorii pentru care am luat astfel de meciuri amicale, pentru a-l vedea în ritm de joc, nu doar la antrenamente. Așteptăm să se rezolve documentele pentru el. Calități are, le-am văzut”, au fost cuvintele lui Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA.

ADVERTISEMENT
Richard Odada, în amicalul UTA - Corvinul Hunedoara Foto: Bogdan Cioară
Richard Odada, în amicalul UTA – Corvinul Hunedoara Foto: Bogdan Cioară

Nu mai puțin de 6 jucători de la UTA au lipsit de la acest test, fiind convicați la loturile naționale. Aceștia sunt Dejan Iliev (Macedonia de Nord), Florent Poulolo (Martinica), Marinos Tzionis (Cipru), Hakim Abdallah (Madagascar), Mark Țuțu (România U21), David Barbu (România U20).

Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România...
Fanatik
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România 3-1, în Premier League: “Arsenal nu vrea să-l mai vadă”
LIVE VIDEO România – San Marino în preliminariile CM 2026. Miză uriașă pentru...
Fanatik
LIVE VIDEO România – San Marino în preliminariile CM 2026. Miză uriașă pentru unul dintre jucătorii convocați
LIVE VIDEO România U21 – Spania U21, preliminarii Euro U21 2027. FRF a...
Fanatik
LIVE VIDEO România U21 – Spania U21, preliminarii Euro U21 2027. FRF a făcut anunțul. Sold-out! Cum arată tricourile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
Bombă! Dumitru Dragomir se teme pentru viața lui! A cerut ordin de protecție:...
iamsport.ro
Bombă! Dumitru Dragomir se teme pentru viața lui! A cerut ordin de protecție: 'Mi-e să nu-i dau cu vreo cărămidă în cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!