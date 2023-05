Caz dramatic la Buzău: i-au amputat organul sexual din cauza unei erori medicale iar acum va primi despăgubiri de sute de mii de euro

Judecătoria Buzău a admis acțiunea unui fost cadru militar care a cerut daune morale după ce organul sexual i-a fost amputat din cauza unor complicații de care a suferit ca urmare a unei manevre medicale greșite.

Spitalul nu e de acord cu valoarea despăgubirilor

Spitalul Județean de Urgență Buzău trebuie să achite despăgubiri de 500.000 de euro bărbatului, după ce acestuia , iar acest lucru a dus la o inflamație gravă, pentru care medicii s-au văzut nevoiți să-i amputeze organul sexual pacientului, pentru a-i salva viața.

ADVERTISEMENT

Claudiu Damian, managerul SJU Buzău, a anunțat că va contesta decizia instanței, pentru că ”i se pare absurdă suma solicitată de partea vătămată”.

Bărbatul mutilat spune că starea lui de sănătate s-a degradat

De cealaltă parte, victima s-a arătat mulțumită de rezultatul procesului. „Sunt mulţumit faţă de cât am suferit şi cât am pătimit. Starea mea de sănătate s-a degradat, am făcut şi diabet, stare de anxietate. Acum sunt dependent de insulină.

ADVERTISEMENT

Nu cred că se mai repară ceva. Anul acesta de Crăciun se împlinesc 9 ani de la prima intervenţie chirurgicală de la Buzău”, a declarat Costică M. pentru Agerpres, citat de .

Cadrele medicale care au greșit intervenția plătesc doar 5.000 de euro

Din punct de vedere penal, cadrele medicale care au efectuat intervenția greșită nu vor avea de suferit, pentru că în cazul faptelor de care sunt acuzate . În această situație, Judecătoria Buzău a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva celor doi inculpați.

ADVERTISEMENT

Aceștia vor trebui să achite doar câte 5.000 de euro părții vătămate, cu titlu de daune morale.

„Doar latura civilă obligă la suportarea prejudiciului în solidar cu părţile responsabile civilmente, respectiv societăţile de asigurări în limita asigurărilor pe care aceştia le-au avut.

ADVERTISEMENT

Asigurările pe care le-au avut inculpaţii din păcate au fost foarte mici, ceea ce înseamnă că va afecta în mare parte angajatorul celor trei inculpaţi, şi anume Spitalul Judeţean de Urgenţă, care trebuie să plătească 500.000 de euro”, a declarat Cristina Moiseanu, avocata victimei.