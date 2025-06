Caz grav în Constanța. Un copil de 1 an a murit după ce i s-a administrat tratamentul prescris de pediatru, pentru roșu în gât

Un copil de doar 1 an a murit după o vizită la medic. Părinții micuțului au mers la consultație pentru că avea roșu în gât. La câteva ore după administrarea tratamentului prescris, mămica și-a dat seama că nu mai respiră.

Copil de 1 an mort, după ce a fost la pediatru

Totul s-a întâmplat la în luna ianuarie, 2025, însă părinții copilului au vorbit despre această tragedie abia acum, pentru că au așteptat rezultatul autopsiei. Astfel, la începutul anului, băiețelul de 1 an și patru luni, din Constanța, a fost dus la pediatrie, pentru că avea roșu în gât.

ADVERTISEMENT

Părinții au mai fost la medic și în urmă cu două săptămâni, tot din cauza unei răceli. Totuși, atunci când a ajuns din nou la doctor, pe 3 ianuarie, medicul i-a prescris un mai puternic.

În aceeași zi, mama i-a administrat medicamentul, iar copilul părea că se simte mai bine. Câteva ore mai târziu, părinții au observat că băiețelul nu mai respira și era vânăt de la brâu în sus. Medicii de pe ambulanța solicitată nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

ADVERTISEMENT

Ce spun părinții copilului

Rezultatul autopsiei, remis în mai 2025, arată că micuțul avea o pneumonie. Acesta a murit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acută, consecutivă pneumoniei interstițiale cu focare bronhopneumonice, conform .

„Am ajuns acasă, copilul se simțea binișor. Pe la ora 11 l-a luat soția lângă ea și l-a simțit rece. Am solicitat ambulanța, de la brâu în sus era vânăt. Cu o seară înainte, copilul era binișor. Vrem dreptate. Credem că din cauza medicamentului a murit. Dacă doctorița îl trimitea la Urgență, copilul ar fi supraviețuit. Acel medicament pe care i l-am administrat nu era recomandat sugarilor”, a declarat tatăl copilului, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

De asemenea, bărbatul susține că cel mic s-a îmbolnăvit încă din 18 decembrie. Mămica povestește că, înainte de a i se prescrie , băiețelul nu a fost suspus unor teste care să arate daca este, sau nu, alergic la antibiotic. Părinții au depus plângere împotriva medicului și au făcut plângere și la Colegiul Medicilor

ADVERTISEMENT

„Am fost cu copilul la medicul Turcoianu Anca Sorina, mi s-a dat un antibiotic pe care i l-am administrat, m-am trezit cu copilul mort. Mi-a spus că are roșu în gât. M-am întrebat ce antibiotic i-am administrat, am răspuns că Augmentin și mi-a dat un antibiotic mai puternic pentru roșu în gât. Mi-a zis să nu merg cu el la Urgență, că se pot lua multe boli de acolo, în cazul în care se simte rău să merg cu copilul la Boli Infecțioase.

Eu nu am văzut copilul să se simtă rău, a mâncat, a dormit, după ce i am dat antibioticul seara, la ora 11 mi-a murit copilul. L-a consultat, mi-a spus că nu are nimic. I-am zis că frige copilul, iar medicul mi-a spus că nu are cum, că nu fac temperatură în corp. Nu i s-au făcut nicio testare să vadă dacă e alergic la antibiotic”, a declarat mama copilului, potrivit publicației menționate.