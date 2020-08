Caz halucinant în Indonezia: O fetiță de 12 ani a murit de două ori

O fetiță de 12 ani a murit de două ori. Povestea șocantă s-a petrecut în Indonezia. O copilă, declarată moartă, s-a trezit dintr-o dată în timp ce trupul său era pregătit pentru înmormântare.

Toți cei prezenți au rămas fără cuvinte și au intrat în stare de șoc. Familia fetiței a asistat la miracol. Copila a început să se trezească în timp ce era spălată, transmite ziarul Mirror.

Povestea ireală s-a petrecut într-un spital din Indonezia. Fata suferea de diabet și fusese internată din cauza complicațiilor apărute.

Miracol în Indonezia. A murit de două ori

Copila nu se simțea bine de câteva zile. Apoi starea ei s-a agravat și în scurt timp a decedat. Corpul ei a fost luat de familie pentru înmormântare, iar în timpul pregătirilor fetița a revenit la viață.

„În timp ce îi spălam corpul, am simțit că se încălzește, iar ochii ei s-au deschis dintr-o dată. Inima ei a început să bată din nou și începuse să se miște”, a relatat tatăl ei.

În stare de panică, părinții fetei au chemat de urgență staful din spital. În ciuda îngrijirilor medicale pe care le-a primit, fetița a murit o oră mai târziu.

„A înviat și o oră mai târziu a murit din nou”, a mai spus un oficial.

Declarată moartă pentru a doua oară, fata a fost în cele din urmă înmormântată. Acest caz are anumite similitudini cu un episod petrecut recent în Statele Unite. Juliet Daily, în vârstă de 12 ani, a fost la un pas de moarte. Părinții au dus-o la spital în grabă, iar medicii și-au dat seama că are o problemă cardiacă, din cauza căreia a făcut și un infarct. Fata a supraviețuit.

„Îmi imaginam tot felul de lucruri, încercam să-mi imaginez cum va fi viaţa doar cu ceilalţi doi copii ai mei, ce le-aş spune oamenilor dacă mă întrebau câţi copii am? Le spun că am trei copii, dar am pierdut unul, sau le spun că am doar doi copii?”, a povestit mama fetei.

