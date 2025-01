Caz halucinant, studenți români săltați de polițiști la Belgrad, după ce au participat la o conferinţă. Au fost interogaţi şi expulzaţi din Serbia

Caz incredibil la Belgrad, unde mai mulți studenți români au fost săltați de polițiști, după ce au participat la o conferință organizată pentru ONG-uri europene. Tinerii au fost expulzați din Serbia. Ce spun autoritățile de la Belgrad?

Studenți români, săltați de polițiști la Belgrad după ce au participat la o conferință

În total, 15 tineri din mai multe țări europene au trecut prin această situație halucinantă, printre ei numărându-se și români. Potrivit , poliția a pus la cale o „acțiune represivă” împotriva studenților din țările europene.

Vorbim de tineri din România, Croația, Slovenia, Slovacia, Macedonia de Nord, Albania, Republica Moldova, Austria și Cehia. Aceștia participau la un workshop organizat pentru sectorul ONG din Europa Centrală și de Est – NGO Academy.

Evenimentul a fost desfășurat în parteneriat de Vienna University of Economics and Business și ERSTE Foundation. După conferință, studenții au luat masa în oraș, iar când s-au întors la hotel au fost săltați de oamenii legii.

Incidentul a fost relatat de unul dintre participanții români, Ștefania Neagoe, de la organizația Ateliere Fără Frontiere. Ea spune că au fost duși la secție și interogați, nu înainte de a le fi luate actele.

„Nu ni s-a comunicat motivul pentru care ne aflăm acolo”

Au fost lăsați să plece în jurul orei 4 dimineața, dar nu li s-a comunicat din ce cauză au fost aduși la secție. A doua zi, autoritățile din Serbia le-au trimis documentele prin care erau informați că sunt expulzați, invocând „protejarea securității Serbiei și a cetățenilor ei”.

„Dacă pentru români regimul autoritar este fie o amintire, fie un exercițiu de imaginație, pentru cetățenii sârbi este o realitate zilele acestea. Prin ce am trecut eu și alți 14 cetățeni a 8 țări europene poate deveni normalitate dacă nu acționăm cu responsabilitate față de noi și semenii noștri.

Am sosit în Belgrad pe 19 ianuarie pentru a participa la un curs de două zile dedicat sectorului ONG din Europa Centrală și de Est (NGO Academy – un program realizat în parteneriat între Vienna University of Economics and Business și ERSTE Foundation). Am finalizat cu succes cursul, am ieșit la o bere și când ne-am întors la hotel, puțin după miezul nopții, am fost așteptați de poliție, legitimați și duși la secție (Department for Foreigners).

Am stat la secție până la 4 dimineața. Nu ni s-a comunicat motivul pentru care ne aflăm acolo, deși am întrebat în repetate rânduri. Eu nu am fost interogată cu privire la nimic, însă mi s-a prezentat o hârtie în sârbă pe care am refuzat să o semnez. În document aș fi fost informată să părăsesc țara în 24h și că nu am dreptul să mă întorc în Serbia în următoarele 12 luni”, se arată într-o în care apare declarația atribuită Ștefaniei Neagoe.

Situația din Serbia este tensionată după protestele masive organizate de studenți, în urma . 15 oameni au murit, iar alți doi .

Oamenii au ieșit în stradă încă din noiembrie, cerând clasei politice să-și asume răspunderea pentru cele întâmplate și să fie luate măsuri pentru a stopa corupția. Protestatarii fac apel la o grevă generală, iar Guvernul amenință cu represalii.