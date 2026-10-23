Caz incredibil! Clubul riscă să dispară după ce a pierdut la TAS contra unui jucător: „Peste 1 milion de euro!”

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FC Zimbru Chișinău trece prin momente extrem de delicate. Tribunalul de Arbitraj Sportiv ( ) a emis o decizie la 16 octombrie 2026 prin care obligă clubul să îi achite peste 1 milion de euro fostului fotbalist olandez Donny van Iperen, clubul riscând astfel să dispară.

De unde e plecat conflictul între olandezul Donny van Iperen și Zimbru Chișinău

Conflictul dintre olandezul Donny van Iperen și Zimbru Chișinău își are originile într-un meci disputat în urmă cu mai bine de 4 ani. Pe 6 august 2022, în timpul unui meci din deplasare împotriva celor de la Dinamo-Auto, Donny van Iperen a suferit o după o coliziune violentă cu portarul advers, în urma căreia și-a pierdut cunoștința (a suferit un traumatism cranian grav și a intrat în comă în urma impactului). Medicul echipei a intervenit imediat și i-a salvat viața. Fotbalistul a fost internat timp de aproximativ două săptămâni la secția de terapie intensivă a Institutului Național de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, el nemaifiind apt să joace fotbal.

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FC Zimbru a emis recent un comunicat prin care subliniază eforturile uriașe pe care le-a făcut pentru a-l susține pe olandez după nefericitul incident. Clubul a transmis că s-a îngrijit să acopere toate costurile medicale necesare în Moldova, a plătit integral externarea jucătorului la Rotterdam, punând la dispoziție un avion privat charter și o cameră de presiune specializată, la dorința familiei și a continuat să-i achite salariul integral până la expirarea contractului. Însă TAS a fost de altă părere. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a dat câștig de cauză jucătorului pe 16 octombrie 2026.

Verdictul TAS în conflictul dintre Donny van Iperen și Zimbru Chișinău

Fotbalistul ceruse inițial peste 2 milioane de euro, dar FIFA i-a acordat doar 28.000 de euro. Acesta a mers la TAS, iar tribunalul a constatat că FC Zimbru și-a încălcat obligația contractuală de a-i oferi o poliță de asigurare privată corespunzătoare. Decizia prevede despăgubiri de peste 1 milion de euro, cauzele fiind pierderea câștigurilor și a capacității de muncă, cheltuielile medicale trecute și viitoare și daunele morale și costurile legale ale procedurilor. Însă clubul din Moldova a reclamat faptul că suma de peste 1 milion de euro este considerată complet disproporționată față de resursele reale de care dispune.

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Reprezentanții Zimbrului avertizează că executarea sau plata imediată a acestei sume reprezintă „o amenințare reală la adresa existenței continue” a clubului fondat în 1947. „Ceea ce este în joc nu este doar viitorul unei singure organizații, ci conservarea unui club de fotbal cu o istorie îndelungată, tradiții adânc înrădăcinate și un loc semnificativ în fotbalul moldovenesc”, se arată în comunicatul oficial al clubului din Republica Moldova.

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Cum încearcă Zimbru Chișinău să scape de problemă

FC Zimbru, al cărui buget anual era estimat la aproximativ 3 milioane de euro în primăvara anului 2024 (cca 50–60 de milioane de lei moldovenești), își exprimă deschiderea de a continua dialogul privind sprijinirea jucătorului. Însă clubul consideră că, în acest moment, este mai bine să poarte negocieri cu bună-credință, pentru a găsi o soluție viabilă de implementare a deciziei TAS care să salveze clubul de la faliment.