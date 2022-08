Caz incredibil în America anilor 1960. Gemeni și tripleți separați de psihologi care doreau să fie Dumnezeu

Ce s-a întâmplat cu multe și tripleți în celebrul studiu care a marcat generațiile? Un răspuns este dat în “Deliberately Divided: Inside the Controversial Study of Twins and Triplets Adopted Apart”, volumul publicat de profesoara de psihologie Nancy L. Segal (Cal State Fullerton) spre finalul anului 2021, potrivit .

Unele informații din studiul despre gemeni pot fi aflate în 2065

Segal a examinat îndeaproape echipa de cercetare care a condus studiul și a urmărit dezvoltarea gemenilor și tripleților de la naștere până la vârsta de 12 ani. Între timp, studiul și intenția acestuia nu au fost niciodată dezvăluite .

Printre elementele-cheie ale acestui studiu s-au numărat fosta din New York, Louise Wise Services, alături de psihiatrii psihanaliști Viola Bernard și Peter Neubauer. La acea vreme, Neubauer era directorul proeminentului Centru de Dezvoltare a Copilului al Consiliului Evreiesc de Gardieni, în prezent Consiliul Evreiesc de Servicii pentru Familie și Copii din Manhattan.

Cartea cuprinde interviuri extinse și istorii de viață ale gemenilor și tripleților, ale familiilor acestora, ale cercetătorilor, ale colegilor cercetătorilor și ale experților în adopție, în dezvoltarea copilului, în bioetică și în drept. Poveștile lor – împreună cu înregistrări, scrisori și documente – dezvăluie originile și consecințele studiului.

Segal, una dintre cele mai importante experte din lume în studii gemelare, este specializată în subiecte precum relațiile dintre gemeni și familie, pierderea gemenilor, similaritatea personalității, inteligența generală și gemenii crescuți separat.

Cine este Nancy Segal

Ea este, de asemenea, fondatoarea și directoarea Centrului de studii gemelare de la Cal State Fullerton, care îndrumă următoarea generație de cercetători de gemeni și servește drept resursă publică privind gemenii.

Conform , gemenii sugari au fost separați și studiați în New York în anii 1960, iar părinții adoptivi nu știau că cresc un copil care a fost separat de un geamăn.

Dosarele gemenilor au rămas sigilate la Universitatea Yale până în 2065. Sursa citată a notat că modul în care se desfășoară drumurile noastre poate fi deraiat drastic de evenimente aparent nevinovate sau accidentale, cu rezultate neintenționate.

Politicile puse în aplicare de oameni cu obiective bune, dar care nu au avut previziunea de a lua în considerare implicațiile sau consecințele faptelor lor, pot provoca daune irevocabile asupra indivizilor, familiilor, științei și societății.

Au intervenit intenționat în destinul familiilor

Multe vieți au fost fracturate pentru totdeauna din cauza faptului că o agenție de adopții de renume a urmat sfatul greșit al unui psihiatru bine intenționat, de a plasa gemeni nou-născuți separat, și a primit un cercetător lipsit de principii și de interes personal care i-a studiat în secret.

Autorii articolului de pe psychologytoday.com au mai scris că evenimente ca acestea ne reamintesc că, în climatul actual de socializare, de păstrare a înregistrărilor digitale și de tranzacții online, intimitatea noastră și încrederea în ceilalți pot fi iluzorii.

De asemenea, s-a notat că toți își asumă riscuri rezonabile în ceea ce privește instituțiile care ne dețin informațiile personale, medicii care ne iau istoricul medical și băncile care ne gestionează finanțele. Practic, oricare dintre noi ar putea fi victima unor intenții bune care au dat greș.

În volumul citat, Segal povestește că în toamna anului 1982 a sosit la Universitatea din Minnesota ca bursier postdoctoral, pentru a lucra la studiul Minnesota Study of Twins Reared Apart (MISTRA).

Un studiu și mai vechi

Până atunci, MISTRA căpătase o anvergură considerabilă, atrăgând atenția cercetătorilor, studenților și jurnaliștilor naționali și internaționali. Însă, pentru o scurtă perioadă, în timpul primilor ei ani în Minnesota, un studiu mai vechi asupra gemenilor a captat din nou atenția.

Emisiunea 60 Minutes a postului CBS, pregătea un reportaj despre proiectul gemenilor Louise Wise Services (LWS) – Child Development Center (CDC). Programul avea ca scop să arate cum și de ce un grup de psihiatri din New York (în principal doctorii Viola W. Bernard și Peter B. Neubauer) și psihologi au decis să se “joace de-a Dumnezeu” prin separarea gemenilor sugari și urmărirea dezvoltării lor fără a informa familiile adoptive că copiii lor erau gemeni.

Jurnaliștii de investigație au vrut, de asemenea, să afle ce sperau oamenii de știință să învețe din acest studiu unic, singurul din lume care urmărește prospectiv gemenii separați de la naștere. În cele din urmă, emisiunea specială de televiziune planificată a fost anulată.

De atunci, oamenii de știință și jurnaliștii au revenit ocazional asupra acestui studiu controversat, abordat și în două filme documentare, The Twinning Reaction (2017) și Three Identical Strangers (2018), precum și într-un program de știri 20/20 ABC (2018).

Câteva dintre efectele unui astfel de studiu

Acest episod din cercetarea gemelară a captivat publicul care acum cere mai mult, poate pentru că proiectul a fost de neimaginat, încălcând nu doar normele stabilite, ci și credința în caracterul sacru al familiei și credința în integritatea oamenilor de știință.

Oamenii de pretutindeni au început să vorbească despre acest studiu. Nancy L. Segal a declarat că la petrecerile aniversare și la zilele de naștere, devine adesea centrul atenției datorită trecutului în cercetarea gemenilor.

“Cum s-a putut întâmpla așa ceva?”, au întrebat-o adesea invitații. “Ce ne mai puteți spune?” Nu a fost diferit nici în rândul colegilor ei. “Sunt atât de multe altele care trebuie scrise despre asta…” “Mă întrebam dacă ați fost consultată…”. ”Aș aprecia gândurile dvs. și/sau un link către ceva ce ați fi scris despre asta.” Sunt gândurile oamenilor cu privire la acest subiect.

Documentare și emisiuni TV despre joaca de-a Dumnezeu

Unele elemente ale studiului secret au fost prezentate în cele două documentare, dar este o greșeală să credem că întreaga poveste a fost spusă. Sunt și mai multe de spus despre gemenii care au fost crescuți separat, precum și despre mecanismele interne ale studiului, pe care filmele de 55 de minute și 90 de minute nu le pot surprinde.

În plus, pe lângă omisiuni, au existat informații care necesită clarificări. Nu se știe cu certitudine dacă gemenii au fost separați în scopul studiului – unii cred că au fost separați pe baza presupunerii că fiecare copil gemelar în parte se va bucura de atenția divizată a părinților și va dezvolta un sentiment mai puternic de identitate.

Autoarea a precizat că aceasta este o problemă pe care o explorează în Deliberately Divided: Inside the Controversial Study of Twins and Triplets Adopted Apart: Inside the Controversial Study of Twins and Triplets Adopted Apart.

Un alt punct critic este că cercetarea gemenilor este o parte vitală, informativă și respectată a științelor comportamentale și medicale. Multitudinea de studii bine realizate a îmbunătățit semnificativ înțelegerea noastră despre natura umană, a subliniat provocările unice cu care se confruntă gemenii și familiile care îi cresc și a sugerat modalități de a ajuta gemenii.

Suflete devastate și traume eterne

Gemenii care au aflat despre trecutul lor au experimentat o furie incontrolabilă, o tristețe considerabilă și un regret profund. Părinții lor au fost indignați de faptul că o agenție de adopție respectată și de încredere a aprobat astfel de practici necinstite și înșelătoare.

Toți ar fi crescut de bunăvoie o pereche de gemeni sau tripleți adoptați, dacă li s-ar fi oferit șansa. LWS a ignorat solicitările unor părinți de a avea mai mulți copii naturali. La închiderea sa în 2004, Louise Wise Agency și-a predat dosarele agenției de adopții Spence-Chapin.

În prezent, informațiile pot fi comunicate doar gemenilor de către Jewish Board of Family and Child Services (JBFCS). Datele colectate de echipa de cercetare au fost depuse în arhivele Universității Yale din New Haven, cu mențiunea că nu vor fi făcute publice până în 2065.

Documentele doctorului Viola Bernard au fost ascunse la Universitatea Columbia, dar o parte dintre ele au devenit disponibile începând cu ianuarie 2021. La început, însă, având în vedere pandemia, acest material a putut fi consultat doar de cadrele didactice, studenții și personalul Universității Columbia.

O carte în care sunt omise detalii-cheie

Neubauer și fiul său sunt autorii unei cărți din 1990, Nature’s Thumbprint, dar multe detalii importante ale muncii lor sunt omise. El afirmă doar că “a apărut o oportunitate de a urmări dezvoltarea gemenilor identici încă din copilărie“.

Agenția de adopții Louise Wise nu apare în index sau în text, la fel ca și dr. Viola Bernard. Câțiva dintre gemeni au primit acces la unele informații personale, dar este un proces anevoios, care necesită aprobarea prealabilă din mai multe surse. Frustrați, unii gemeni au apelat la consiliere juridică. Mai mulți avocați lucrează în mod independent în numele lor și o parte din materiale, dar nu toate, au fost recuperate.

Conform , un exemplu în acest sens a fost reprezentat de Kathy și Lori, două surori gemene care au fost separate intenționat în cadrul studiului. Culmea destinului, dar ele s-au cunoscut din întâmplare, când erau adolescente.

”Am fost private de bucuria de a fi surori, mai ales gemene. Au făcut un lucru oribil”, a declarat Kathy, vizibil afectată de povara acestei dezvăluiri. În cele din urmă, gemenele s-au întâlnit cu Viola Bernard. Normal, au dorit să afle de ce au fost despărțite. Răspunsul primit?

Viola Bernard le-a transmis că a fost ferm convinsă că este mai bine pentru ele să nu crească împreună. Dar de ce? La această întrebare, răspunsul a fost și mai năucitor. Pentru a avea o identitate proprie. ”Au spus că era în concordanță cu studiile pentru creșterea copiilor din acea vreme, dar pot spune cu certitudine că așa ceva nu exista”, a declarat Segal.