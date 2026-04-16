Caz incredibil în Franța! A furat 200.000 de euro dându-se drept un fotbalist celebru! Metoda incredibilă cu care a păcălit sistemul

ADVERTISEMENT

Un caz incredibil a ieșit la iveală în Franța. Potrivit publicației , un bărbat de aproximativ 40 de ani din zona orașului Nice a încercat să păcălească sistemul de ajutoare sociale folosindu-se de identitatea unui fotbalist celebru. Alegerea lui nu a fost deloc întâmplătoare.

Scandal uriaș în Franța! Un impostor s-a dat drept Lacazette și a încasat bani de la stat

Escrocul s-a dat drept Alexandre Lacazette, fost atacant la Olympique Lyon și în prezent jucător la Neom SC. Prin această metodă, el ar fi reușit să obțină ilegal aproape 200.000 de euro din alocații și alte beneficii sociale. Schema a funcționat o perioadă, suficient cât să producă un prejudiciu semnificativ. Cazul nu este unul izolat. Conform aceleiași surse, mai mulți fotbaliști ar fi fost victime ale unor tentative similare de furt de identitate. Numele din sport sunt ținte ușoare în astfel de fraude, pentru că sunt publice, cunoscute și ușor de folosit în diverse scheme.

ADVERTISEMENT

Fenomenul are loc pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a fraudelor sociale în Franța. Instituția responsabilă, Caisse nationale des allocations familiales, a anunțat că în 2025 au fost descoperite fraude în valoare de peste 508 milioane de euro. Este o sumă uriașă, care arată dimensiunea reală a problemei. Chiar și așa, cifrele sunt mici în comparație cu frauda fiscală. Potrivit Ministerul Economiei și Finanțelor din Franța, statul a identificat în 2025 nereguli de aproximativ 17,1 miliarde de euro.

Cine este Alexandre Lacazette. A fost unul dintre cei mai apreciați atacanți francezi din ultimul deceniu

Alexandre Lacazette este un atacant francez format la . A debutat la prima echipă în 2010 și a devenit rapid titular. A avut mai multe sezoane cu peste 20 de goluri în Ligue 1 și a fost golgheterul campionatului Franței în sezonul 2014-2015. La Lyon a fost și căpitan de echipă.

ADVERTISEMENT

În 2017 s-a transferat la Arsenal. . În 2022 s-a întors la Olympique Lyon, unde a continuat să marcheze constant. În prezent joacă la Neom SC. A adunat o selecție la naționala de seniori a Franța, pentru care a înscris trei goluri.