Caz incredibil în Franța! A furat 200.000 de euro dându-se drept un fotbalist celebru! Metoda incredibilă cu care a păcălit sistemul

Un caz incredibil a ieșit la iveală în Franța. Potrivit publicației Le Parisien, un bărbat de aproximativ 40 de ani din zona orașului Nice a încercat să păcălească sistemul de ajutoare sociale folosindu-se de identitatea unui fotbalist celebru. Alegerea lui nu a fost deloc întâmplătoare.
Escrocul s-a dat drept Alexandre Lacazette, fost atacant la Olympique Lyon și în prezent jucător la Neom SC. Prin această metodă, el ar fi reușit să obțină ilegal aproape 200.000 de euro din alocații și alte beneficii sociale. Schema a funcționat o perioadă, suficient cât să producă un prejudiciu semnificativ. Cazul nu este unul izolat. Conform aceleiași surse, mai mulți fotbaliști ar fi fost victime ale unor tentative similare de furt de identitate. Numele din sport sunt ținte ușoare în astfel de fraude, pentru că sunt publice, cunoscute și ușor de folosit în diverse scheme.
Fenomenul are loc pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a fraudelor sociale în Franța. Instituția responsabilă, Caisse nationale des allocations familiales, a anunțat că în 2025 au fost descoperite fraude în valoare de peste 508 milioane de euro. Este o sumă uriașă, care arată dimensiunea reală a problemei. Chiar și așa, cifrele sunt mici în comparație cu frauda fiscală. Potrivit Ministerul Economiei și Finanțelor din Franța, statul a identificat în 2025 nereguli de aproximativ 17,1 miliarde de euro.
Alexandre Lacazette este un atacant francez format la Olympique Lyon. A debutat la prima echipă în 2010 și a devenit rapid titular. A avut mai multe sezoane cu peste 20 de goluri în Ligue 1 și a fost golgheterul campionatului Franței în sezonul 2014-2015. La Lyon a fost și căpitan de echipă.
În 2017 s-a transferat la Arsenal. A jucat cinci sezoane în Premier League și a câștigat FA Cup. În 2022 s-a întors la Olympique Lyon, unde a continuat să marcheze constant. În prezent joacă la Neom SC. A adunat o selecție la naționala de seniori a Franța, pentru care a înscris trei goluri.