Caz incredibil în Liga 3! Atac în stil mafiot, cu acid sulfuric și lichid de frână, asupra unui antrenor din Oltenia

Alex Stoica nu are parte de cele mai liniștite clipe la Viitorul Șimian, după ce un individ i-a atacat mașina cu acid sulfuric și lichid de frână la Drobeta Turnu-Severin. Fostul tehnician trecut și pe la juniorii a dat detalii în exclusivitate pentru FANATIK.

Caz incredibil în Liga 3! „Atac în stil mafiot” asupra unui antrenor din Oltenia

Totul s-a întâmplat în cursul zilei de joi, atunci când Viitorul Șimian a disputat un meci școală cu o trupa de juniori din Drobeta Turnu-Severin. Alex Stoica avea mașina în parcarea stadionului din Mehedinți, iar când a ieșit de pe arenă a avut parte de o surpriză nefericită.

Pe mașina lui a fost aruncată o substanță acidă, iar Alex Stoica pentru întâmplate. Antrenorul a dezvăluit și ce incident a avut cu câteva zile înainte de incidentul de la Drobeta Turnu-Severin.

„Nu știu sigur încă dacă au fost suporteri, lumea este pașnică la Șimian. Probabil interesele sunt altele. Inclusiv la meciul cu Filiași a venit un suporter și din minutul 1 până în minutul 90 m-a apostrofat, chiar dacă eram la momentul respectiv pe locul 2.

Am primit niște telefoane când am băgat un jucător, mi s-a transmis că mi se vor întâmpla numai lucruri bune de acum înainte. Mă gândesc că poate să fie de acolo, însă nu știu concret, poate este doar o întâmplare, iar asta urmează să stabilească poliția.

Am luptat până în ultima clipă la baraj, avem o echipă tânără și nu cred că este o problemă. Am făcut un campionat bun cu excepția ultimelor etape când am avut multe probleme de lot”, a spus Alex Stoica.

„Îmi este teamă, dar nu voi renunța! Fapta a fost premeditată, mesajul a fost puternic”

„Am avut un joc școală cu o echipă de juniori din Severin, iar la finalul jocului m-a așteptat o femeie care i-a făcut o poză individulul de la spate. Mi-a spus că a aruncat cu o soluție urât mirositoare, iar când m-am uitat sub mașină deja făcea spume, mi-am dat seama că este ceva care arde.

Era amestecat cu ceva, probabil cu lichid de frână. Cu siguranță că astfel de fapte nu își au locul, mi se pare un atac în stil mafiot. Să faci asta cu acid este o amenințare gravă, mâine, poimâine o astfel de persoană poate atenta la viața ta.

Îmi este teamă, dar cu siguranță că nu voi renunța. Teamă îi este teamă oricărui om, dar nu mă va împiedica să îmi desfășor activitatea, nu voi ceda la astfel de presiuni. Cred că astfel de gesturi nu își au locul, este un gest cu o tentă puternică.

Materialul pe care l-a folosit dă dovadă că fapta a fost premeditată și că vrea ca mesajul să aibă un impact puternic”, a spu Alex Stoica în exclusivitate pentru FANATIK.