Caz incredibil la Egnatia! Președintele adversarei Craiovei, vizat într-un dosar de trafic de droguri

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Universitatea Craiova o întâlnește joi, 5 noiembrie, pe Egnatia, în Conference League, însă în spatele succeselor campioanei Albaniei se află și o poveste controversată. Agim Demrozi, omul care conduce clubul din Rrogozhinë, a fost implicat într-un dosar șocant de trafic internațional de droguri. În 2015, procurorii albanezi au cerut condamnarea sa la 13 ani de închisoare, după descoperirea a aproximativ 330 de kilograme de canabis într-un camion care urma să ajungă în Italia.

Cine este Agim Demrozi, omul care conduce Egnatia, adversara Universității Craiova

în ultimii ani, cucerind trei titluri consecutive și ajungând să reprezinte Albania în competițiile europene. Un rol important în ascensiunea formației l-a avut omul de afaceri Agim Demrozi, care a preluat conducerea clubului în 2020. Sub administrația sa, Egnatia a investit în dezvoltarea echipei și în infrastructură, iar .

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În aprilie 2025, Demrozi a participat, alături de președintele Federației Albaneze de Fotbal, Armand Duka, la inaugurarea stadionului modernizat „Egnatia Arena”. Investiția în arenă a depășit două milioane de euro, potrivit federației albaneze. Dar trecutul celui care conduce adversara Universității Craiova ascunde și un episod judiciar de proporții, relatat pe larg de .

Agim Demrozi, vizat într-un dosar cu 330 de kilograme de canabis

Povestea a început în august 2014, când autoritățile albaneze au descoperit o cantitate uriașă de droguri într-un camion aflat în portul Durrës, pregătit să fie îmbarcat pe un feribot cu destinația Italia. Potrivit relatărilor publicate de Panorama Albania și Ora News, ancheta a vizat o tentativă de trafic internațional a aproximativ 330 de kilograme de canabis. În dosar au fost implicați trei veri, Muhamet Demrozi, Bashkim Demrozi și Agim Demrozi, alături de un alt bărbat, Ermal Lusha.

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Conform versiunii prezentate de procurori, cei implicați ar fi organizat transportul drogurilor folosind un șofer căruia i s-a spus că urma să călătorească în Italia pentru a prelua lăzi cu vin din zona Brescia. Anchetatorii au susținut că șoferul nu cunoștea existența substanțelor interzise.

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La 1 decembrie 2015, presa albaneză a relatat că Parchetul pentru Infracțiuni Grave a solicitat pedepse care însumau 41 de ani de închisoare pentru cei trei veri: 15 ani pentru Muhamet Demrozi și câte 13 ani pentru Bashkim și Agim Demrozi.

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A fost arestat președintele Egnatiei? Ce se știe despre dosarul de trafic de droguri

La momentul prezentării cererilor de condamnare, în decembrie 2015, publicațiile albaneze precizau că Muhamet Demrozi era singurul dintre cei trei veri aflat în arest. De altfel, presa din Albania relatase încă din august 2014 că Agim Demrozi fusese dat în urmărire în cadrul anchetei. Ulterior, în martie 2020, autoritățile au anunțat extrădarea din Italia a lui Bashkim Demrozi, după ce acesta fusese condamnat definitiv, în 2018, la șase ani și opt luni de închisoare în legătură cu tentativa de trafic de canabis.

La mai bine de un deceniu de la declanșarea anchetei, Agim Demrozi continuă să fie implicat în conducerea Egnatiei, club pe care l-a transformat într-o prezență constantă în lupta pentru trofee în Albania. În ultimii ani, formația din Rrogozhinë a cucerit trei titluri consecutive, iar investițiile în infrastructură au inclus și modernizarea stadionului „Egnatia Arena”. În august 2026, Demrozi era prezentat în continuare de presa albaneză drept președintele clubului, implicat direct în deciziile privind lotul și obiectivele europene ale echipei.