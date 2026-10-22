Caz ireal în România: tot staff-ul echipei a fost dat afară după ce a uitat să trimită un jucător în teren! FANATIK a aflat totul

CS Gloria Bistrița și-a demis staff-ul tehnic. Nicolae Grigore și Ionuț Mazilu, foștii jucători de la Rapid, dar și Andrei Tamași, preparatorul fizic, au fost dați afară pentru că au uitat să trimită un junior pe teren la un meci din campionat.
CS Gloria Bistrița a primit vizita lui SCM Râmnicu Vâlcea, pe 10 octombrie, în etapa cu numărul 9 din Liga 2. Gazdele au câștigat cu 1-0, grație reușitei lui Marius Lupu, din minutul 58, și au urcat în clasament pe locul 11, la 2 puncte în spatele locului 6, ultimul care duce în play-off-ul eșalonului secund.
Doar că, după acest meci, Bistrița l-a demis pe Nicolae Grigore din funcția de antrenor principal, împreună cu întregul său staff, din care făcea parte și Ionuț Mazilu, fostul atacant de la Sportul Studențesc și Rapid. FANATIK a aflat că motivul deciziei nu a avut legătură cu performanța sportivă, ci cu greșeala majoră făcută în ultimele minute ale partidei.
În minutul 86, juniorul Antonio Suciu (19 ani) și Mihai Bara (18 ani) au fost înlocuiți de Branimir Cavar (24 ani) și Gheorghe Costyn (18 ani). Astfel, Bistrița a rămas pe teren cu un singurul jucător sub vârstă, nu cu doi, cum permite regulamentul. Membrii staff-ului au observat greșeala, iar 4 minute mai târziu l-au scos pe marcatorul golului Marius Lupu (24 ani) și l-au introdus pe Zanc Denis (19 ani).
Modificarea a fost făcută tardiv. Staff-ul tehnic de la Gloria Bistrița a fost demis, iar SCM Râmnicu Vâlcea, din informațiile obținute de FANATIK, a început demersul juridic ca meciul să fie câștigat la „masa verde” din cauza faptului că regulamentul FRF a fost încălcat.
Conducerea Gloriei Bistrița a început deja căutările pentru noul antrenor, mai ales după ce în primul meci fără Nicolae Grigore echipa a fost învinsă cu 0-3 de FC Bacău. FANATIK a aflat că la negocieri este așteptat Sebastian Moga, fostul antrenor secund de la Petrolul, FC Botoșani, Dinamo și Astra Giurgiu. Acesta ar urma să fie ajutat de Bebe Barbulescu, fostul secund al lui Marius Șumudică, și preparatorul fizic George Neagu.
În prezent, după 10 etape, Gloria Bistrița ocupă locul 12 clasament, cu 15 puncte acumulate. Cu 5 victorii și 5 înfrângeri, distanța până la ultimul loc de play-off este de doar 3 puncte. Poziția a șasea este ocupată, deocamdată, chiar de echipa care a învins-o în recent, FC Bacău, cu 18 puncte.