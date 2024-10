Caz macabru în România: trupul unui copil, dezgropat și aruncat printre morminte. Tatăl micuțului dă vina pe preot

Caz macabru într-o localitate din județul Călărași, acolo unde un tată spune că trupul copilului său a fost dezgropat și aruncat printre morminte. Părintele îndurerat dă vine pe preotul din zonă.

Imagini șocante într-un cimitir din Călărași: trupul unui copil, dezgropat și aruncat printre morminte. Tatăl micuțul dă vina pe preot

Acest caz șocant din sudul țării a fost raportat în localitatea Frumușani. și aruncat printre morminte.

O parte dintre rămășițele celui mic au fost găsite la groapa de gunoi din cimitir. Ștefan, tatăl micuțului, lansează acuzații extrem de grave după acest eveniment. El dă vina pe preotul din sat.

Bărbatul spune, în presa locală, că între el și prelat ar fi avut loc un conflict în urmă cu câțiva ani. Preotul l-ar fi amenințat că ”îi va veni de hac”. Acum, răzbunarea s-ar fi produs, spune tatăl micuțului.

După ce a găsit osemintele copilului aruncate prin cimitir, tatăl acestui a alertat de urgență autoritățile. A fost deschisă imediat o anchetă pentru a se afla cine se face vinovat de acest gest inuman.

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută. Miercuri, 9 octombrie, bărbatul din Frumușani a mers la cimitirul din localitate pentru a aprinde o lumânare la mormântul copilului decedat în urmă cu 26 de ani.

Ajuns aici, bărbatul a trăit un șoc imens. A constatat că la mormântul bebelușului era îngropat altcineva. El îl acuză pe preot că a dat groapa altor persoane pentru a-și îngropa aici rudele.

”Când am mers să aprind o lumânare am văzut altă cruce, alt mormânt. Am înnebunit când mi-am dat seama că fiul meu nu mai este acolo. Am sunat imediat la poliție”, spune Ștefan, pentru .

Ce spune preotul acuzat de aceste fapte oribile

Conform bărbatului care și-a descoperit copilul dezgropat, poliția l-a luat la întrebări pe preotul din sat. Acesta le-a spus oamenilor legii că tatăl bebelușului îngropat în acest cimitir nu ar mai fi avut documente pentru groapă.

”Eu am avut totul în regulă. Problema durează de 4 ani. El (n.r. preotul) i-a promis mamei mele că groapa va rămâne a copilului meu. Am îngrijit constant mormântul timp de 3 ani.

Cred că a făcut totul cu rea intenție. Nu-mi găsesc cuvintele, sunt foarte nervos. Am descoperit miercuri, 9 octombrie, că fiul meu nu mai este acolo. Acolo era îngropat, de două săptămâni, altă persoană”, mai spune tatăl micuțului.

Ancheta demarată de poliție a constatat că, în perioada 22 septembrie – 9 octombrie 2024, persoane necunoscute ar fi deshumat trupul copilului. Osemintele au fost găsite într-un sac. A fost deschis un .