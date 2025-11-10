Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cazul Radu Petrescu vs. Bîrligea, analizat de Cristi Balaj: “Putea să vadă roşu din prima fază”. A fost sau nu ofsaid la golul lui Cordea din Unirea Slobozia – CFR Cluj?!

Cristi Balaj a analizat prestațiile arbitrilor din partidele Hermannstadt – FCSB și Unirea Slobozia – CFR Cluj. Care este verdictul specialistului după ce Radu Petrescu l-a eliminat pe Daniel Bîrligea.
Răzvan Scarlat
10.11.2025 | 17:28
Daniel Bîrligea nu s-a înțelee deloc bine cu Radu Petrescu, pe durata partidei Hermannstadt - FCSB
FCSB s-a încurcat și de Hermannstadt și este la cinci puncte în urma Farului, locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off. Daniel Bîrligea a avut, din nou, o prestație dezamăgitoare. Extrem de nervos, a primit două cartonașe galbene în doar trei minute de la Radu Petrescu, pentru proteste. Așa cum era de așteptat, atacantul a intrat în colimatorul lui Gigi Becali, iar omul de afaceri a anunțat că îl va amenda cu 20.000 de euro.

Daniel Bîrligea, eliminat în doar trei minute. Ce spune Cristi Balaj despre faza din Hermannstadt – FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat cu atenție fazele care au dus, într-un final, la eliminarea lui Daniel Bîrligea. Fostul mare arbitru este de părere că internaționalul român a căzut foarte ușor în urma duelului cu Bejan, când s-a ales cu primul averstisment.

Ulterior, internaționalul român l-a faultat pe Albu, în careul sibienilor. Din nou, Bîrligea nu a fost de acord cu decizia lui Radu Petrescu, iar abitrul s-a arătat al doilea cartonaș galben.

“Legat de faza cu Bîrligea, s-a întâmplat ca, înainte de acel moment, să existe o ținere extrem de scurtă care nu știu în ce măsură a justificat căderea lui, la mijlocul terenului. Cu 15 secunde înainte, un jucător de la Hermannstadt a căzut în urma unui duel. Nu am avut reluări pentru a-mi da seama dacă a fost sau nu fault.

Dar Radu Petrescu a lăsat jocul să continue. Mingea a revenit, Bîrligea a fost ținut ușor de tricou, căderea nu știu în ce măsură a avut impact. Arbitrul, probabil influențat și de ceea ce se întâmplase înainte, când nu a dat fault pentru Hermannstadt, a decis să folosească aceeași unitate de măsură și să nu fluiere fault”, a spus Cristi Balaj.

Daniel Bîrligea ar fi putut să fie eliminat chiar și mai devreme

Fostul arbitru a precizat că Daniel Bîrligea ar fi putut fi eliminat mult mai devreme, mai ales că după ce a încasat primul avertisment nu s-a potolit și a continuat să vocifereze. Balaj a apreciat, în schimb, faptul că atacantul nu a fost menajat deloc de coechipieri sau patron în urma prestației de la Sibiu.

“Indiferent că a fost fault sau nu, reacția lui Bîrligea a fost exagerată. În mod special și după ce a primit cartonașul galben, pentru că s-a expus atât de mult încât la următorul protest din minutul 81 a primit al doilea cartonaș galben corect. Apreciez aici intervenția lui Tănase, care i-a atras atenția lui Bîrligea, pe terenul de joc, că a greșit. Apreciez și intervenția celor de la FCSB, l-am auzit pe Gigi Becali, care a procedat foarte corect. Dacă lăudăm și nu sancționăm sub nicio formă, indiferent de numele jucătorului când are o asemenea abatere, pentru că și-a lăsat echipa în zece oameni, atunci greșim.

În rest, Bîrligea putea să ia cartonaș roșu chiar de la prima fază, s-a expus extrem de mult. Putea să ia al doilea cartonaș galben pentru că a continuat cu protestele. Radu Petrescu a avut, totuși, o gestică și un comportament impecabil, mai ales că a fost certat”, a mai spus Balaj.

Ce notă a primit Radu Petrescu de la Cristi Balaj

De asemenea, Cristi Balaj a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Radu Petrescu, pentru modul în care a gestionat momentele cheie ale partidei.

“Nu este ușor să rămâi calm, să nu te enervezi atunci când ești certat de un jucător. I-aș da nota 8,4 lui Radu Petrescu, pentru că a fost un meci greu. Îmi pare rău pentru Bîrligea, are foarte multe calități.

Sunt convins că va încercat pe viitor să fie mult mai atent, pentru că a greșit. Nu ar fi corect din partea noastră să-l lăudăm atunci când greșește”, a concluzionat Balaj.

Fază controversată în Unirea Slobozia – CFR Cluj, la golul lui Andrei Cordea

Cristi Balaj a comentat și faza din partida Unirea Slobozia – CFR Cluj, scor 0-1. Alb-vișiniii au marcat prin Andrei Cordea, însă dintr-o poziție suspectă de ofsaid. În cele din urmă, arbitrul de centru a acordat golul, spre nemulțumirea gazdelor.

Fostul președinte al CFR-ului susține că arbitrul de linie merită credit. În special că a fost vorba de o faza grea, unde sistemul VAR nu a putut stabili cu exactitate dacă a fost sau nu ofsaid.

“Trebuie judecat în raport cu apărătorul cu numărul 2 pe tricou, Andrei Dorobanțu, de la Unirea Slobozia. Cel din fața băncii, care era pe cealaltă parte a terenului. Când e distanță foarte mare, adică pe toată lățimea terenului, și trebuie să judeci ofsaidul în raport cu doi jucători care sunt pe laturile opuse ale suprafeței de joc, este foarte greu de depistat. Doar arbitrul asistent, atunci când este plasat foarte bine, știe sau liniile din camera VAR sunt cele care pot stabili acest lucru.

Din păcate, Unirea Slobozia joacă pe un stadion pe care este foarte greu să calibrezi camerele și sistemul VAR. Este o fază la limită. În primul rând, trebuie dat credit asistentului, care a decis că nu este ofsaid. Pare o decizie corectă, păcat că nu a existat sistemul VAR. Sper ca cei de la Slobozia să rezolve problema stadionului cât mai repede”, a punctat Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj FACE LUMINA IN FAZELE CONTROVERSATE din Hermannstadt - FCSB

