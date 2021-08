Caz rar în Iași. O femeie de 220 kg a născut natural al cincilea copil. Medicii: ”O premieră în România”

Caz medical extrem de rar semnalat în municipiul Iași. O femeie cu o greutate de 220 de kilograme fost ajutată de medicii de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Cuza Vodă să aducă pe lume, pe cale naturală, un băiețel în greutate de 3.280 grame.

Interesant este faptul că pacienta din zonă, în vârstă de 37 de ani, este mama a încă patru copii, toți născuți natural.

”Este o premieră pentru Iaşi şi credem că şi la nivel naţional. Această gravidă are supraponderabilitate morbidă, o greutate de 220 kilograme, şi are o serie de comorbidităţi asociate, precum hipertensiune şi ulcer varicos”, spun medicii care au fost martori la caz.

Femeia se afla internată de la începutul săptămânii în maternitate şi era monitorizată de echipa medicală, dat fiind faptul că avea şi alte afecțiuni, iar riscurile unor complicații majore erau ridicate.

Miercuri dimineață, în jurul orei 11.30, a fost adus pe lume un băieţel de 3.280 de grame, scor Apgar 8 la cinci minute de la , ceea ce înseamnă că este un copil sănătos, anunță publicația .

”Nu au fost complicaţii în cursul naşterii, urmează o perioadă de evoluţie şi de monitorizare, nu putem spune că a dispărut pericolul definitiv.

Din fericire, am fost pregătiţi şi din punct de vedere logistic, medical, s-au făcut diverse echipe pe linie de obstetrică, neonatologie ca să monitorizăm în permanenţă acest caz”, a explicat prof.dr. Mihaela Grigore, medic primar obstetrică-ginecologie şi şeful Secţiei de Obstetrică I.

În continuare, femeia va rămâne în spital acel puţin 5 zile, întrucât în primele ore după naştere poate apărea o hemoragie, ceea ce poate crea o complicaţie severă şi foarte dificil de gestionat.

Managerul unității medicale din Iași: ”A fost un caz deosebit”

Robert Dâncă, managerul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă din Iaşi, a spus că această a fost o adevărată provocare nu doar din punct de vedere medical, dar şi administrativ.

”Din cauza supraponderabilităţii pacientei cazul a fost unul deosebit. Am avut noroc că am fost pregătiţi din timp şi am anticipat că vom avea şi astfel de naşteri.

Masa poate susţine o capacitate de până la 300 de kilograme. Lucrurile au decurs bine din toate punctele de vedere. Suntem mândri de specialiştii noştri care au făcut faţă unui astfel de caz”, a spus Dâncă pentru sursa citată.