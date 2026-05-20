Caz revoltător în Buzău: femeia răpită și bătută de fostul concubin ceruse prelungirea ordinului de protecție, însă instanța i-o respinsese. ”Legea este foarte clară”

O femeie de 37 de ani din Buzău, răpită și bătută cu bestialitate de fostul concubin, ceruse anterior extinderea ordinului de protecție împotriva agresorului. Deși bărbatul încălcase deja măsura impusă de instanță și avea dosar penal, solicitarea victimei a fost respinsă. Un avocat explică pentru FANATIK cum poate ajunge instanța la o astfel de decizie și de ce situația „pare într-adevăr paradoxală”.

Dosar penal pentru agresor, dar fără protecție suplimentară pentru femeia răpită din Buzău

Un caz revoltător a avut loc duminică seara, pe 17 mai, în Glodeanu Siliștea, județul Buzău, unde o femeie de 37 de ani a fost răpită și bătută cu bestialitate de fostul concubin. Victima a fost salvată în ultimul moment de polițiști, alertați chiar de fiul acesteia, care și-a auzit mama țipând la telefon. Femeia pusese capăt relației la finalul anului trecut, după ce nu a mai suportat violențele și comportamentul agresiv al bărbatului, cunoscut și pentru numeroasele sale vicii. Temându-se pentru siguranța ei și a copilului, buzoianca a solicitat încă din noiembrie un ordin de protecție. Documentul a fost valabil până la 6 mai 2026. Nici în perioada în care ordinul era în vigoare femeia nu a scăpat de amenințările fostului concubin.

Potrivit unor surse oficiale consultate de FANATIK, bărbatul a încălcat chiar măsura impusă de instanță. În luna martie, acesta s-a dus la locuința victimei și a fost reținut de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție, fiind întocmit un dosar penal pe numele lui. Tocmai acest aspect ridică acum mari semne de întrebare: de ce nu i-a fost prelungit ordinul de protecție, în condițiile în care agresorul încălcase deja măsura dispusă de judecători? Deși femeia a mers în instanță și a cerut prelungirea ordinului, solicitarea i-a fost respinsă, în ciuda faptului că aceasta se temea constant pentru viața sa. Pentru a înțelege cum este posibil un astfel de deznodământ, FANATIK a stat de vorbă cu avocatul Artin Sarchizian, care a explicat în ce condiții poate fi respinsă o cerere de prelungire a ordinului de protecție, chiar și atunci când există antecedente de încălcare a acestuia.

Victima ceruse ajutorul instanței înainte de atac

Frica femeii era atât de mare, încât stabilise împreună cu fiul ei să vorbească permanent la telefon ori de câte ori mergea sau se întorcea de la magazinul din sat, dar și atunci când ieșea din locuință pentru orice alt drum. Așa s-a întâmplat și în noaptea de duminică spre luni. În timp ce vorbea cu băiatul la telefon, . Bărbatul a atacat-o și a târât-o cu forța într-o clădire abandonată. Auzindu-și mama țipând după ajutor, copilul a sunat imediat la 112. Surse din cadrul anchetei au relatat pentru FANATIK cum au reușit polițiștii să intervină la timp și să o salveze pe femeie din mâinile agresorului.

„Mama venea de la serviciu, era la telefon cu fiul ei. Copilul a auzit la telefon când mama a strigat după ajutor, a dus-o într-un imobil abandonat, iar acolo ar fi agresat-o. Polițiștii au localizat imobilul, au intrat în forță peste bărbatul respectiv, l-au încătușat și l-au transportat la poliție pentru audieri. Ulterior a fost reținut pentru 24 de ore și ieri a fost emis și un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile față de acesta.

Știu că o dată a fost încălcat ordinul de protecție, moment în care a fost întocmit și un dosar penal. Referitor la extinderea perioadei acestea, instanța de judecată se ocupă de acest aspect, dumnealor prelungesc ordinele de protecție. Noi doar emitem ordine de protecție provizorii, care au un termen de valabilitate de 5 zile”, sunt informațiile furnizate, pentru FANATIK, de surse din cadrul anchetei.

Ce spun juriștii despre deciziile instanței în cazurile de violență domestică

În ultimii ani, România a fost zguduită de tot mai multe cazuri de femei agresate sau ucise de foști parteneri, chiar și în situații în care victimele ceruseră ajutorul autorităților ori obținuseră ordine de protecție. , adoptată recent de Parlament, act normativ care încearcă să ofere un cadru mai clar pentru intervenția autorităților și protecția victimelor violenței domestice.

Avocatul Artin Sarchizian a subliniat că judecătorii sunt obligați să analizeze strict probele existente în dosar la momentul soluționării cauzei și să țină cont de pozițiile tuturor părților implicate. Aceste este de părere că, deși pentru opinia publică anumite hotărâri pot părea greu de înțeles după producerea unei tragedii, instanța nu poate decide exclusiv pe baza suspiciunilor sau a unor informații apărute ulterior.

„La o primă vedere, cazul pare într-adevăr paradoxal, întrucât din relatarea publică ar rezulta că existau elemente care ar fi putut justifica prelungirea ordinului de protecție, mai ales în contextul antecedentelor de violență și al încălcării ordinului anterior. Totuși, într-un proces, judecătorul nu se poate raporta exclusiv la susținerile unei singure părți sau la informațiile apărute ulterior în spațiul public. Un vechi principiu al dreptului – audiatur et altera pars – presupune ascultarea tuturor părților și analiza întregului material probator existent la momentul soluționării cauzei”, ne-a precizat Artin Sarchizian.

Cum sunt soluționate în instanță cererile privind ordinul de protecție și de ce nu este o măsură automată

De asemenea, avocatul a subliniat că ordinul de protecție reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente legale prin care poate fi prevenită escaladarea violenței domestice, însă emiterea sau prelungirea lui nu se face automat, chiar și în situațiile în care există suspiciuni ori temeri serioase din partea victimei. „De foarte multe ori, o hotărâre poate părea greu de înțeles atunci când este analizată doar prin prisma relatării uneia dintre părți ori prin prisma consecințelor ulterioare. Este posibil ca, la momentul judecării cererii, din actele dosarului să fi rezultat o altă situație de fapt sau să nu fi existat suficiente probe care să convingă instanța că pericolul era unul iminent și actual, în sensul cerut de lege.

În același timp, legea este foarte clară: în fața unor acte concrete de violență, amenințări ori a unui risc real pentru integritatea fizică sau psihică a unei persoane, ordinul de protecție reprezintă un instrument esențial de prevenție. Însă acesta nu se emite automat, ci doar după trecerea prin filtrul judecătorului, care are obligația de a analiza cu obiectivitate toate circumstanțele concrete ale cauzei”, a ținut să mai puncteze avocatul.