Caz revoltător la un spital din Iași. Ce a pățit o femeie cu boli cronice: ”M-au lăsat să zac pe pat, fără să mă bage în seamă”

Situație revoltătoare la Spitalul Orășenesc Hârlău, Iași. . Femeia reclamă că i s-a administrat un tratament fără să i se fi făcut vreun set de analize înainte.

Acuzații grave față de personalul unui spital din Iași. Ce a pățit o femeie care suferă de boli cronice

Totul s-a întâmplat luni, 30 ianuarie 2023. După ce a alunecat pe gheață și s-a lovit la cap, o femeie din comuna Scobinți a solicitat o ambulanță la numărul de urgențe 112.

A fost transportată în camera de gardă a Spitalului Orășenesc Hârlău. A început să acuze și o durere la nivelul urechilor, având infecție.

Pe deasupra, ea prezenta și alte afecțiuni cronice. Îngrijorată că starea i s-ar putea agrava, ea a solicitat medicilor de la Spitalul Hârlău transferul către un spital din Iași. Cererea i-a fost respinsă pe motiv că nu prezintă o urgență.

În schimb, pacienta a fost dusă într-un salon. Tot acolo, medicii i-au administrat un tratament cu algocalmin, fără un set de analize în prealabil, explică femeia pentru .

La scurt timp, femeia a început să se simtă din ce în ce mai rău. O asistentă chemată a venit și i-a dat același tratament, dar pacienta a refuzat, deoarece medicamentul îi putea pune viața în pericol, având în vedere afecțiunile cronice de care suferă.

”În momentul în care am observat că mă simt mai rău, iar asistenta îmi dădea tot algocalmin, fără să fiu evaluată, am cerut transferul către un spital din Iași. Aceștia mi-au respins cererea, pe motiv că nu reprezint o urgență. M-au lăsat mai apoi să zac pe patul lor, fără să mă mai bage în seamă.

Mă simțeam luată de pe stradă și ținută la adăpost. Nu se poate așa ceva! Mi se putea întâmpla orice până dimineață. Așa e sistemul medical la noi, până nu moare un om nu se face nimic”, se mai plânge femeia.

Cum se apără medicii spitalului din județul Iași

Într-o din Hârlău se apără. Ei spun că femeii i s-au făcut toate investigațiile necesare până ce să îi fie administrat tratamentul, doar că nu știau că femeia suferă și de o afecțiune cronică.

”Pacienta s-a prezentat în camera de gardă a Spitalului Orășenesc Hârlău, luni, în jurul orei 20:30, cu un echipaj SMURD, cu un traumatism vechi de 24 de ore, adică nu era acută. A fost reținută, iar în cursul nopții s-a panicat ea… așa… și a cerut transferul la Iași.

Medicul care a văzut-o nu a considerat că este o urgență medicală și că trebuie trimisă la Iași. A ținut-o sub supraveghere până dimineață. Noi nu am avut cunoștință de afecțiunea cronică a dânsei, plus că nici nu deținem aparatură pentru CT, pentru ca doamnei să i se facă un control. Doctorul de gardă a considerat că pacienta nu are nevoie de un astfel de control, deoarece nu prezenta leziuni deschise, și a hotărât că este mai bine să o țină în spital, sub observație.

Dimineață urma să i se facă un set de analize, însă pacienta a refuzat, spunând că va încerca să ajungă pe cont propriu la Iași”, spune Liliana Lungu, managerul unității medicale.

Conform sursei citate, pacienta acuză medicii și de faptul că nici la primirea, nici la externarea din spital nu i s-a înmânat un document medical din care să reiasă că a fost internată în acea noapte.

Ea nu are niciun document în care să se precizeze ce analize i s-au făcut, ce tratament i s-a administrat și eventuale recomandări.