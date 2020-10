Caz revoltător. Un copil cu febră, suspect de coronavirus, a așteptat 27 de ore ambulanța

Poveste inimaginabilă în Oradea, unde un copil suspect de coronavirus a fost nevoit să aștepte 27 de ore ambulanța. Avea temperatură de 39 de grade Celsius, iar mama lui era în izolare la domiciliu.

Mădălina Anton, mama copilului, a relatat cazul revoltător pentru Digi24. Aceasta a povestit că i ”s-a închis telefonul în nas”, iar apoi i s-a sugerat să testeze copilul la o clinică cu bani.

”Am mai sunat o dată, răspunsul a fost halucinant, că dacă nu vreau să aştept, să îmi iau copilul să îl testez cu bani, să nu aştept să îl fac gratis. Asta deşi eu am spus că sunt în izolare,” a spus Mădălina.

Ambulanța a venit după 27 de ore pentru un copil suspect de coronavirus

„Noi am sunat ieri dimineaţă la 8,21, am mai sunat la 14.30 şi ultima data aseară. Deci, după 27 ore a venit o ambulanţă acasă. Eu sunt în izolare de marţi, cea mică de joi. Automat nu aveam voie să ieşim din casă. Prima dată mi s-a comunicat că o să vină în cursul zilei. Având în vedere că copilul are astm, să vedem ce tratament vom urma.

La 14 am sunat iar, mi s-a zis că sunt oameni care aşteaptă şi de trei zile ambulanţa, ceea ce pe mine m-a şocat efectiv. Situaţia a degenerat, eu am sunat la 112, la serviciul medical, în condiţiile în care eram deja nervoasă mi s-a închis telefonul în nas.

Am mai sunat o dată, răspunsul a fost halucinant, că dacă nu vreau să aştept, să îmi iau copilul să îl testez cu bani, să nu aştept să îl fac gratis. Asta deşi eu am spus că sunt în izolare. Am sunat apoi la DSP Oradea, mi-a spus doamna de acolo că nu are cum să sune ea la Ambulanţă, mi-a sugerat să sun la medicul de familie, să sune el la Ambulanţă”, a povestit mama copilului bolnav.

Răspunsul celor de la UPU SMURD Bihor crează multe nelămuriri. Șeful serviciului, Hadrian Borcea, a declarat că nu e singurul caz care se rezolvă greu și că ”nu era o problemă legată de riscul de a transmite mai departe, starea era cu simptome uşoare.”

“Cam de mai mult de o săptămână, odată ce în Bihor se aplica regula că fiecare echipaj care ajunge la un caz să recolteze, brusc a crescut numărul solicitărilor pentru testare, de peste 10 ori. Săptămâna asta au fost peste 230 apeluri doar pentru testare, e clar că echipajele de urgenţă nu pot face faţă la testări în acest ritm. Atunci se prioritizează. În acest caz era un copil de 8 ani, acasă cu mama, deja plasată în izolare, nu era o problemă legată de riscul de a transmite mai departe, starea era cu simptome uşoare. Nu e singurul caz care se rezolvă după 36 de ore”, a precizat dr. Hadrian Borcea, şeful UPU SMURD Bihor.

Un copil cu febră, suspect de coronavirus, a așteptat 27 de ore ambulanța. Se apare că abia în dimineaţa de sâmbătă, un echipaj a venit să testeze copilul, potrivit Digi24.

