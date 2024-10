Caz scandalos la Galați, o femeie cu un bebeluș în cărucior a fost împinsă pe scări de președintele blocului în care locuia. Copilul s-a rănit la cap

Și mai grav e că aceasta împingea un cărucior în care își ținea copilul de opt luni. Micuțul a fost rănit în urma acestui incident, revoltând locatarii. Medicii spun că micuțul de 8 luni putea să moară pentru că s-a lovit la cap în timpul căzăturii.

Caz scandalos la Galați, o femeie cu un bebeluș în cărucior a fost împinsă pe scări de președintele blocului în care locuia

Acum, bărbatul în vârstă de 81 de ani își va petrece noaptea în arest și va spera că micuțul nu pățește nimic. În caz contrar, individul ar putea să își petreacă tot restul vieții pe după gratii, pe lângă faptul că ar avea pe conștiință un suflet nevinovat.

, pe fondul unor discuţii în contradictoriu purtate în scara unui bloc din municipiul Galaţi, între o femeie în vârstă de 27 de ani, din aceeaşi localitate, care era împreună cu fiul său de opt luni, aflat într-un cărucior, şi un bărbat de 81 de ani”, arată polițiștii.



, însă e neclar de ce bărbatul a devenit agresiv. Trebuie menționat că femeia nu a fost împinsă pe scări, în casa scării, ca în filme, ci pe scările din fața blocului. Astfel se explică și faptul că femeia nu a pățit nimic.

Bărbatul a fost arestat pentru 24 e ore după ce a împins tânăra pe scări

”Acesta din urmă, preşedintele asociaţiei de proprietari şi locatar al blocului respectiv, acesta din urmă ar fi devenit agresiv şi ar fi împins-o pe femeie, în timp ce aceasta încerca să coboare treptele din faţa blocului, cu căruciorul.

Ca urmare a loviturii, femeia s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut cu căruciorul, iar în cădere, bebeluşul s-ar fi rănit”, se arată într-un comunicat al IPJ Brăila. Polițiștii vor să afle care a fost motivul pentru s-au certat cei doi, momentan fiind neclar.

Bărbatul a fost reținut timp de 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, iar vineri acesta va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, în vederea luării unei măsuri preventive, conform

Un caz la fel de grav a fost identificat și în Iași, acolo unde administratorul unui bloc este la cuțite cu locatarii. Oamenii se plâng că au infiltrații din cauza ploilor în bloc, însă administratorul nu este interesat de aceste probleme. Paradoxal, conform legii treaba revine Asociației de Locatari.

”Situația este așa de jumătate de an, am început să trimitem mesaje și solicitări la administrație, să găsim o soluție, să intervenim, nu am primit nici măcar răspuns înapoi. Când ploua, apa îmi ajungea în casă, mi-a distrus pereții.

Pentru o perioadă, a fost mai bine și nu au fost probleme, însă când au început în septembrie ploile, iar am văzut că era infiltrație și am apelat din nou la administratorul Mircea Coțovanu”, s-a plâns Adina Maria, locatară în blocul B4, conform BZI. Pe fir a intrat și Poliția, pentru a vedea ce se întâmplă.