Caz scandalos la o școală din Maramureș. Elevii, bănuiți că au copiat la examenul de matematică la Evaluare Națională cu ajutorul profesorilor

Totul s-a petrecut la Școala Gimnazială din Șieu, Maramureș. Inspectorul general Mihai Pop spune că există ”o suspiciune clară că membrii comisiei și alte persoane care nu erau autorizate le-au dat copiilor subiecte sau părți de subiecte”.

Conform , directorul Școlii Gimnaziale Șieu, Ana-Maria Nan a fost demisă după aceste suspiciuni de fraudă. ”E o suspiciune clară că membrii comisiei și alte persoane care nu erau autorizate, le-au dat copiilor subiecte sau părți din subiect scrise în palmă, se vede pe cameră”, a transmis șeful ISJ Maramureș.

Parchetul și poliția au intrat pe fir, după o sesizare făcută chiar de Inspectorat. Mihai Pop, șeful ISJ Maramureș, spune că directorul Ana-Maria Nan a fost demisă în urma unor dovezi clare. Aceste imagini video, drept dovezi, surprind ”momente în care membri din comisie se apropie de copii și deschid podul palmei unde există suspiciunea că ar fi trecute litere de la grilă“.

Inspectorul a făcut referire la cazul a “patru copii oarecum favorizați care primesc foi doar de afară, de pe hol. Ceilalți primesc de pe catedră”. Mai mult, directoarea, în calitate de președinte al centrului de examinare, nu a fost în stare să asigure, sau nu a dorit, supravegherea audio-video corespunzătoare în care elevii de clasa a VIII-a au susținut această probă de matematică.

“E o suspiciune clară că membrii comisiei și alte persoane care nu erau autorizate, le-au dat copiilor subiecte sau părți din subiect scrise în palmă. Se vede pe cameră clar cum deschid palmele și cum doamna director / președinte de centru, duce către patru copii, foi, fără ca ei să le ceară.

Deci ei nu cer, nu se aude în înregistrări că ar fi cerut, vă rog dați-mi o broșură. , de pe hol. Ceilalți primesc de pe catedră.

Plus, se vede clar: se surprind momente în care membri din comisie se apropie de copii și deschid podul palmei unde există suspiciunea că ar fi trecute litere de la grilă. De aceea am și sesizat Parchetul. Deci, clar, suspiciunea există și noi am sesizat parchetul, iar demiterea a fost făcută pe procedură, pe nerespectarea procedurii: din nou directorul nu pregătește centru de examen, așa cum procedura o cere cu 72 ore înainte.

Trebuie să se asigure că este monitorizare audio-video. Nici acolo nu avem camere din față nu au și video pe ele. La română cred că nici nu există video. La matematică există pe un laptop din spate un fel de audio, dar nu se înțelegea nimic din ce se vorbește”, a completat inspectorul Mihai Pop. Sesizarea în acest caz ar fi fost făcută de mai mulți părinți, supărați probabil că unii elevi au primit un ajutor nedrept din partea profesorilor.

au fost considerate relativ ușoare, mulți elevi au simțit nevoia să copieze. Cei care au fost prinși au fost scoși afară din examen și și-au pierdut dreptul de a mai susține acest examen în sesiunea următoare. Cât despre cei care au primit o notă de trecere, aceștia vor afla la ce liceu au fost repartizați miercuri, 24 iulie 2024.