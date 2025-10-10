Sport

Caz șocant! Comentatorul Eurosport a fost ucis de un taur la câteva zile după ce împlinise 52 de ani

Lumea sportului este în doliu! Celebrul comentator Eurosport a fost victima unui accident șocant. A fost ucis de un taur la câteva zile distanță de la sărbătorirea zilei de naștere. Cum s-a întâmplat această tragedie
Ciprian Păvăleanu
10.10.2025 | 11:37
Caz socant Comentatorul Eurosport a fost ucis de un taur la cateva zile dupa ce implinise 52 de ani
Guillaume di Grazia s-a stins din viață după ce a fost lovit brutal de un taur. Foto: Colaj FANATIK

Un accident tragic a lovit puternic lumea sportului! Guillaume Di Grazia, celebrul comentator de la Eurosport, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani după ce a fost lovit cu brutalitate de un taur în sudul Franței.

Guillaume Di Grazia, ucis de un taur! Cum s-a întâmplat această tragedie

Guillaume Di Grazia, celebrul comentator de la Eurosport, cunoscut în special pentru analizele sale din ciclism, a fost victima unui accident tragic din sudul Franței. Acest incident nefericit s-a întâmplat în timpul unui „abrivado”, un festival tradițional în care mai mulți călăreți conduc tauri pe străzile satelor. Unul dintre animale l-a lovit puternic pe Di Grazia, care a fost transportat de urgență la spital.

După două zile în care a luptat pentru viața sa, Guillaume Di Grazia s-a stins pe patul de spital, provocând tristețe în rândul tuturor fanilor ciclismului și nu numai. Comentatorul Eurosport s-a stins din viață la doar câteva zile după ce împlinise vârsta de 52 de ani.

Ce au transmis cei de la TNT Sports, compania ce a preluat Eurosport

TNT Sports a început să câștige tot mai mult teren în lumea media a sportului. Ei au preluat Eurosport în urmă cu un an, tocmai de aceea au transmis un comunicat în care-și împărtășesc regretele pentru dispariția unui om atât de îndrăgit, aflat de 26 de ani la Eurosport.

„Miercuri, am fost profund îndurerați să aflăm despre moartea accidentală a lui Guillaume Di Grazia. Membru al echipei editoriale Eurosport de 26 de ani, Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei postului.

Era un om instinctiv, care simțea lucrurile cu mult înaintea altora — tendințele, direcțiile… Acest spirit creativ, combinat cu un profesionalism remarcabil, l-a făcut un jurnalist extraordinar. Emisiunea „Les Tontons Flankers” a marcat o întreagă epocă și a rămas în memoria oamenilor. Iar ce să mai spunem despre „Les Rois de la Pédale”? El a transformat o simplă emisiune de analiză într-un eveniment de referință, cunoscut de toți fanii ciclismului francez. Modul său de a se exprima și camaraderia cu colegii săi – care deveniseră a doua lui familie – au marcat viața lui și a noastră”, se arată în comunicatul emis de TNT Sports.

Care a fost reacția fanilor după moartea lui Guillaume Di Grazia

După cum au menționat cei de la TNT Sports în comunicatul lor, Guillaume Di Grazia era foarte iubit de fani datorită analizelor sale din ciclism. Orice fan al acestui sport urmărea emisiunile regretatului jurnalist, iar acest lucru s-a văzut pe social media, când vestea cea tristă a început să ajungă la urechile oamenilor:

„Veste teribilă. Condoleanțe familiei și prietenilor. Odihnește-te în pace, Guillaume”; „Ce trist că nu vom mai avea ocazia să-i auzim vocea și calitatea de prezentator”; „Ce păcat! 52 de ani… o voce mare a ciclismului”, au transmis fanii pe rețelele de socializare.

