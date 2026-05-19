Caz cutremurător! Fotbalistul român care a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului. A fost sub contract cu fosta campioană a României

Caz cutremurător în care protagoniștii au fost români. Plătiți de Iran, aceștia au prins și au înjunghiat un jurnalist opozant al regimului de la Teheran. Unul dintre atacatori a fost legitimat la o fostă campioană a României. Vezi cum și când s-a petrecut gravul eveniment, dar mai ales cine este cel care a comis actul de tentativă de omor.

Fotbalistul român care înjunghiat un jurnalist. Cine este Nandito Badea

, a ieșit la iveală un caz și mai revoltător. Potrivit , doi bărbați români – George Stana, în vârstă de 25 de ani, și Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani – sunt judecați la Woolwich Crown Court, acuzați că l-au atacat pe jurnalistul britanic de origine iraniană Pouria Zeraati la sfârșitul lunii martie 2024, în Londra, lăsându-l în spital cu trei răni de înjunghiere la picior.

Se presupune că Nandito Badea ar fi folosit un cuțit în atac, în timp ce George Stana ar fi condus mașina folosită drept mijloc de evadare. Un al treilea bărbat român, David Andrei, a fost acuzat că l-a imobilizat pe Zeraati în timpul atacului. El nu este judecat și se află încă în România. Atât Stana, cât și Badea au negat acuzațiile de vătămare corporală gravă.

Interesant este faptul că Nandito Badea a fost legitimat la . notează că Iranul l-ar fi angajat și plătit special pe fotbalistul român pentru o misiune precisă. Ținta acestora a fost jurnalistul considerat „urmărit general, mort sau viu” la Teheran, pentru ideile și pozițiile sale potrivnice regimului.

Cum și când s-a petrecut atacul

Totul s-a întâmplat pe 29 martie 2024, chiar în fața casei jurnalistului din cartierul londonez Wimbledon. Englezul de origine iraniană a fost înjunghiat de trei ori în coapsă. Întreaga scenă a fost descrisă de Duncan Atkinson, procuror în acest caz. „Nu a fost vorba de un atac aleatoriu sau de o formă de jaf. Mai degrabă, a fost un atac planificat și țintit”, a precizat acesta, conform .

Cariera de fotbalist a lui Nandito Badea

Născut în decembrie 2004, Nandito Badea are doar 21 de ani, însă în momentul în care a comis atacul asupra jurnalistului avea doar 19 ani. El este un produs al celor de la Astra Giurgiu, echipă dispărută între timp din fotbalul românesc. Mijlocașul a activat pentru o scurtă perioadă și la CS Blejoi, cu care a ratat în 2023 accederea în Liga 2 după un baraj pierdut.

La 17 ani și jumătate, Nandito Badea a jucat în trei meciuri din sezonul 2021/2022 pentru Astra Giurgiu în play-out-ul Ligii 2, după ce echipa, din cauza problemelor financiare, renunțase la mai mulți fotbaliști.