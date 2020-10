Caz șocant în Argeș! Un copil a căzut în gol de la etajul doi

Un tânăr de 14 ani din Mioveni, județul Argeș, s-a ales cu răni grave și a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut în gol de la etajul al doilea al blocului în care locuia.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, acesta a fost găsit inconștient de o persoană care a sunat ulterior la numărul unic de urgență 112.

La fața locului au intervenit un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean și o autospecială SMURD de terapie intensivă mobilă. Din păcate, medicii sunt în momentul de față extrem de rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.

„Copilul a fost preluat de către echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, intubat şi transportat în comă la spital”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Din păcate, nu este singurul incident de acest gen petrecut recent în țara noastră. Nu mai departe de săptămâna trecută, un tânăr de 23 de ani din Vaslui s-a prăbuşit în gol, după ce a încercat să coboare de la etajul patru al blocului, pe burlanul prin care se scurge apa de ploaie.

Totul, ca urmare a gestului inexplicabil al proprietarului apartamentului în care și el petrecuse. Acesta a încuiat ușa și a aruncat cheile pe geam, iar victima a încercat, fără succes, să le recupereze. S-a ales, în schimb, cu răni grave și a ajuns în comă la spital.

„Nu am schimbat nici măcar două vorbe. Am auzit pleosc. Am crezut că coboară. Nu ştiu dacă a durat 4 secunde şi am auzit pleosc.

Şi zic: a căzut, vezi că a căzut. E bine că a căzut acolo. Aici a venit. A venit drept, aşa”, explică un martor, indicând locul în care a „aterizat” tânărul.

„O persoană de aprox 23 de ani, în stare comatoasă. A primit îngrijiri medicale şi a fost transportată la UPU, spitalul de urgenţă”, a declarat Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui. În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală.

