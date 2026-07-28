Caz șocant în Belgia: colegul lui Darius Olaru a fost victima unui jaf armat în plină zi! A fost scos din mașină cu forța. Foto

Mohammed Fuseini (24 de ani), atacantul belgienilor de la Union Saint-Gilloise, a fost victima unui jaf în plină zi. Colegul lui Darius Olaru a fost agresat de mai mulți bărbați, care i-au furat, printre altele, și un ceas Rolex în valoare de 8.000 de euro.
Unul dintre noii colegi ai lui Darius Olaru de la formația belgiană Union Saint-Gilloise a trăit un episod de groază duminică. Mohammed Fuseini se afla liniștit în mașina personală, când mai mulți indivizi mascați l-au scos cu forța din autovehicul, l-au ștrangulat și i-au furat mai multe bunuri.
Aceștia i-au luat telefonul, portofelul și un ceas Rolex în valoare de 8.000 de euro, după care i-au percheziționat mașina. După ce și-au încărcat buzunarele, cei cinci bărbați au fugit de la fața locului, iar atacantul ghanez a ajuns la spital cu leziuni ușoare: „Imaginile de duminica trecută sunt deosebit de izbitoare. Mohammed Fuseini a mers apoi la spital pentru un control și a fost foarte bine îngrijit de poliția din Bruxelles, căreia îi mulțumim pentru munca excelentă. Din punct de vedere fizic, rănile sunt limitate și a reluat antrenamentele normale ieri”, a fost reacția celor de la Union Saint-Gilloise, club la care evoluează și Darius Olaru.
Conform belgienilor de la dhnet.be, Parchetul din Bruxelles a confirmat marți arestarea și punerea sub acuzare a unui suspect, după ce ancheta poliției a dus la identificarea acestuia. Individul respectiv a fost percheziționat la domiciliu, unde s-au găsit mai multe obiecte raportate ca fiind furate. El a fost acuzat de jaf armat în cadrul unui grup organizat și a fost plasat sub mandat de arestare.
„Pe 26 iulie, trei persoane au fost victimele unui jaf violent în timp ce se întorceau la vehiculul lor în Bruxelles. Conform constatărilor inițiale ale anchetei, mai multe persoane au fost agresate și deposedate de obiecte de valoare, inclusiv ceasuri, telefoane și bunuri personale”, se arată în comunicatul Parchetului din Bruxelles.
Înainte ca Mohammed Fuseini să trăiască acest episod horror, un alt coleg al lui Darius Olaru a primit o veste extrem de proastă. Dorit de Inter Milano, care era gata să plătească 25.000.000 de euro în schimbul său, Anan Khalaili (21 de ani) a picat vizita medicală și va rămâne în Belgia.
„M-am întors la antrenamente, la viteză maximă, pentru a mă pregăti pentru ceea ce mă așteaptă. Mă simt în formă și sunt fericit să fiu pe teren. Sunt mereu concentrat pe cariera mea și cred mereu în mine. Voi da mereu tot ce pot și mă simt bine, sănătos, în formă perfectă. Sunt gata să joc și să mă antrenez din greu pentru a da 100%. Am jucat 99 de meciuri în ultimii doi ani și aproape întotdeauna am jucat 90 de minute. Mă simt foarte bine”, a declarat el după ce transferul său în Serie A a picat.