Caz șocant în Bihor: o femeie a fost lovită cu pumnii și picioarele de soț, până s-a prăbușit inconștientă. Bărbatul a fugit, după care și-a pus capăt zilelor

Un bărbat din Bihor și-a bătut soția până a lăsat-o inconștientă, după care s-a sinucis. Cei doi se aflau la locuința unor prieteni, moment în care, orbit de furie, a început să o lovească cu pumnii și picioarele. După ce a comis fapta, acesta a fugit pe un câmp, acolo unde s-a spânzurat. Femeia a cerut în 2024 un ordin de protecție, pe care acesta l-a încălcat de mai multe ori.

Femeie bătută crunt de soț

Totul s-a întâmplat vineri, 22 august, în jurul orei 11.00. Cuplul se afla la locuința unor prieteni, în localitatea Gheghie, moment în care a izbucnit un conflict. Orbit de furie, bărbatul . Aceasta locuiește, de fapt, în Topa de Criș, la o distanţă de aproximativ trei kilometri de locul faptei. Victima a fost lovită în mod repetat, cu pumnii și picioarele, până s-a prăbușit la pământ inconștientă.

„La data de 22 august a.c., la ora 11.14, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a fost sesizat, în urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. despre faptul că, în localitatea Gheghie, județul Bihor, pe fondul unui conflict spontan, o femeie a fost lovită de mai multe ori la nivelul corpului cu pumnii, picioarele, precum și cu un obiect contondent, de către soț, în timp ce se afla în locuința unor prieteni, mai în vârstă, pe care îi vizita în mod frecvent”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor.

La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie şi o grupă SAS. Femeia a ajuns în stare gravă la spital, fiind intubată. După ce bărbatul a comis fapta, a luat-o la fugă. La scurt timp, acesta a fost găsit de autorități spânzurat pe un câmp, la aproximativ 700 de metri de locuința prietenilor. Medicii i-au aplicat manevrele de resuscitare, însă fără succes. A fost declarat decesul.

Bărbatul a încălcat ordinul de protecție de mai multe ori

Sursa menționată a precizat faptul că instanța a emis, la data de 16 decembrie 2024, un față de bărbat, însă fără monitorizare electronică. Acesta expirase la data de 16 iunie 2025, însă victima nu a solicitat prelungirea acestuia. Bărbatul a încălcat ordinul în repetate rânduri, așa că a fost arestat la domiciliu. Ulterior, a fost arestat preventiv.

„Ulterior, instanţa a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu monitorizare electronică, ca urmare a încălcării ordinului de protecţie. De asemenea, instanţa a dispus ca, în perioada 17 ianuarie 2025- 15 februarie 2025, să fie plasat în arest la domiciliu, pentru încălcarea ordinului de protecţie. Însă, în 29 ianuarie 2025, instanţa a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu, cu cea a arestului preventiv, măsură activă până la data de 8 martie 2025, pentru o nouă încălcare a ordinului de protecţie”, au mai explicat poliţiştii.

Oamenii legii au subliniat că, de la 26 martie, instanţa a înlocuit măsura arestării preventive, cu cea a controlului judiciar, activă până astăzi, fiind prelungită de instanţă, la data de 21 iulie 2025.

„Totodată, precizăm că, de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii au dispus faţă de acesta măsura reţinerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Menţionăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie şi două infracţiuni de ameninţare”, mai arată autoritățile.