Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor

Tragedie în America de Sud, acolo unde un arbitru a fost ucis chiar în timpul unei partide de fotbal. Atacatorii au pătruns pe teren și l-au împușcat mortal în fața jucătorilor și a spectatorilor
Ciprian Păvăleanu
15.04.2026 | 20:17
Un arbitru din Ecuador a fost împușcat mortal în timpul unui meci de fotbal amator. Foto: Colaj FANATIK
Un caz incredibil a avut loc în Ecuador, acolo unde arbitrul unei partide de fotbal amator a fost împușcat mortal în fața jucătorilor și a spectatorilor. Deși medicii au intervenit prompt, victima nu a mai putut fi salvată, iar autoritățile se află pe urmele făptașilor în prezent.

Caz șocant în Ecuador! Un arbitru a fost împușcat mortal pe terenul de fotbal

Un incident extrem de alarmant a avut loc în Ecuador, acolo unde mai mulți atacatori au pătruns pe un teren de fotbal, pe care se disputa un meci amator, și l-au împușcat pe arbitrul partidei, în vârstă de 48 de ani. Spectatorii susțin că mai mulți indivizi neidentificați s-au apropiat de victimă și au discutat preț de câteva secunde înainte să deschidă focul asupra sa.

Arbitrul decedat este Javier Ortega și era cunoscut în zonă pentru oficierea meciurilor la nivel amator. Crima a avut loc în orașul Pasaje, din provincia de coastă El Oro, iar victima a fost declarată decedată. Imediat după ce l-au împușcat, atacatorii au fugit de la fața locului.

Partida a fost imediat abandonată, iar jucătorii și spectatorii au început să caute disperați adăpost. Autoritățile au închis accesul în zonă pentru a permite criminaliștilor să investigheze locul. Clubul organizator a suspendat și viitoarele meciuri până la clarificarea circumstanțelor incidentului.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Alertă în Ecuador, rata criminalității a crescut cu 30% față de ultimul an

Ecuador este o țară în care astfel de crime se întâmplă destul de des. Doar luna trecută guvernul ecuadorian a mobilizat nu mai puțin de 75.000 de soldați și polițiști în patru dintre cele mai afectate provincii, iar printre acestea s-a numărat și El Oro, locul unde a fost ucis Javier Ortega.

Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”!...
Digisport.ro
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”

„Javier a fost un arbitru dedicat; să pierzi o viață din cauza unui meci de fotbal este inacceptabil”, a fost reacția unui oficial, conform The Sun. Poliția este pe urma făptașilor și face tot posibilul pentru a le afla identitatea: „În prezent, analizăm imagini de pe telefoanele mobile. Intervievăm martori pentru a identifica făptașii. Aceasta a fost o crimă cu sânge rece comisă într-un spațiu destinat comunității și sportului”, au declarat autoritățile, conform sursei citate. În ultimul an, rata criminalității în Ecuador a crescut cu peste 30%. Au fost înregistrate 9.216 cazuri, față de 7.063 în urmă cu un an.

Liga 2, live video etapa 4 play-off. Sepsi – Voluntari 1-1, după un...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 4 play-off. Sepsi – Voluntari 1-1, după un penalty controversat în finalul partidei. Steaua – FC Bihor 2-1. „Militarilor” li s-au anulat două goluri pentru ofsaid
RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului...
Fanatik
RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului care și-a tatuat chipul antrenorului. Exclusiv
Rămâne Sepsi fără bani după ce Magyar l-a bătut pe Orban? Anunț oficial...
Fanatik
Rămâne Sepsi fără bani după ce Magyar l-a bătut pe Orban? Anunț oficial de ultimă oră
