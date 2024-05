Caz șocant în Franța! Trei fotbaliști ai lui Marseille, împușcați de hoți, după o tentativă de jaf!

Olympique Marseille nu a avut cel mai grozav sezon, iar instabilitatea de siguranță de pe străzile orașului se resimte. Marseille este unul dintre cele mai periculoase orașe din Europa, iar astfel de acțiuni sunt zilnice.

Trei fotbaliști de la Marseille, împușcați

Olympique Marseille se află într-o situație șocantă, unde trei fotbaliști au fost victima unui atac cu focuri de armă. Faris Moumbagna, Jean Onana și Bamo Meite se îndreptau spre casă, după meciul cu Le Havre, și au trăit șocul viețîi.

După meciul cu Le Havre, cei trei s-au îndreptat către mașinile lor, care sunt parcate de obicei în centrul de pregătire. RMC Sport notează că Moumbagna și Onana au plecat împreună, iar în drum spre casă au fost atacați.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei locale 4:00, în dimineața zilei de luni, 20 mai. Conform presei franceze, jucătorii au ieșit pe o altă ieșire decât cea uzuală, și au fost urmăriți de hoți.

Hoțîi au tras focuri de armă spre mașinile lor, dar nu au reușit să le deturneze și să le fure. Caroseriile mașinilor jucătorilor de la Marseille au fost găurite de gloanțe, timp în care accelerau pentru a scăpa de hoți.

Meite, care se află într-o mașină a clubului, i-a urmărit pe infractori, dar nu a reușit să îi prindă. Hoții au tras și în mașina acestuia, care i-au nimerit portbagajul fotbalistului ivorian.

Marseille, cel mai periculos oraș din Europa

Evenimentele nu sunt o întâmplare, întrucât . Indicele de criminalitate al orașului francez este de 65.2, care este mai mare decât al Bucureștiului de 2.5 ori.

Cu o populație de 861.000 de locuitori, orașul Marseille are 3,5 crime per 100.000 de locuitori. Conform datelor statistice, orașul francez are cel puțin 30,1 crime pe an, ceea ce o plasează în topul Europei.

Marseille a ratat cupele europene

Deplasarea de la Le Havre a fost una de foc pentru Marseille, care a câștigat la limită, scor 2-1. Meciul le-a adus trei puncte francezilor, dar nu au fost suficiente pentru a prinde ultimul loc de Conference League.

Olympique Marseille a terminat pe locul 8 în Ligue 1, unde , sub primul loc de cupe europene, la doar un punct. Lens a terminat la egalitate meciul cu Montpellier, scor 2-2, ceea ce le-a asigurat biletul de Europa.