Caz șocant în Franța! Un antrenor de atletism ar fi violat mai mulți elevi. Ce pedeapsă riscă

Un antrenor de atletism de la Stade Marseillais Université Club (SMUC) a fost pus sub acuzare pentru viol și agresiune sexuală asupra minorilor, conform Parchetului din . Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut în iunie 2025 și se află în arest provizoriu.

Antrenorul era responsabil de secția de aruncări și coordona tinerii cu vârste între 13 și 17 ani. Infracțiunile ar fi avut loc în perioada 2021–2025, în cadrul clubului SMUC. Parchetul a confirmat existența mai multor victime, fără a oferi detalii suplimentare.

Clubul SMUC, fondat în 1923, este unul dintre cele mai mari cluburi multisportive din sudul Franței, având peste 12.000 de membri și 4.500 de sportivi licențiați. Până în prezent, conducerea clubului nu a oferit un comentariu oficial.

Dacă va fi găsit vinovat, antrenorul riscă până la 20 de ani de închisoare pentru viol și până la 10 ani pentru agresiune sexuală asupra minorilor. Abuzul de autoritate agravează faptele.

Cazul a stârnit îngrijorare în comunitatea sportivă din Marsilia. Autoritățile locale au promis o anchetă riguroasă și au încurajat victimele să se prezinte pentru a depune mărturie.

În Franța, în mediul sportiv sunt tratate cu mare seriozitate. Legislația prevede pedepse severe pentru cei care abuzează de autoritatea lor pentru a comite astfel de infracțiuni.

Cazul rămâne în atenția publicului, iar autoritățile continuă investigațiile. Se așteaptă noi informații în perioada următoare.