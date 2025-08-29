Caz șocant în Giurgiu: un bărbat a ascuns, aproape un an, moartea tatălui pentru a încasa pensia. Cum de nu a semnalat nimeni dispariția bărbatului?

Timp de aproape un an un bărbat a locuit cu trupul neînsuflețit al tatălui și a continuat să încaseze ilegal pensia octogenarului. Cum a fost posibil ca nimeni să nu observe dispariția bătrânului de 54 de ani din Malu?

Cum a reușit un fiu să ascundă moartea tatălui aproape un an pentru a încasa pensia

Un individ din județul Giurgiu a trăit 8 luni cu cadavrul propriului părinte în casă, pentru a beneficia ilegal de pensia acestuia. Situația a fost descoperită după ce un apropiat al familiei a observat nereguli și a alertat autoritățile.

Cumnatul celui decedat a cerut sprijinul polițiștilor după ce nepotul nu i-a permis accesul în gospodărie pentru a-și vizita ruda. În urma intervenției, agenții au găsit în locuința din comuna Malu cadavrul unui octogenar, aflat în stare avansată de descompunere. Ancheta a stabilit că acesta murise la începutul anului 2025.

Fiul său, un bărbat de 45 de ani, nu a raportat decesul și a continuat să ridice pensia bătrânului de 84 de ani.

Cum a fost posibil ca nimeni să nu observe dispariția bătrânului timp de 8 luni

FANATIK a inițiat o anchetă pentru a cerceta de ce, în toate aceste luni, din ianuarie și până în august 2025, nimeni nu a semnalat lipsa cetățeanului din comuna Malu, din Giurgiu. Conform informațiilor obținute, se pare că vecinii și oamenii din sat au rămas șocați când au aflat ce s-a petrecut în gospodăria acestuia.

Toată comunitatea vorbește despre acest caz cutremurător, iar edilul explică, pentru FANATIK, care era starea de sănătate a bătrânului decedat, care a fost ținut timp de 8 luni de fiul său, în casă, pentru a-i încasa pensia.

„Toată localitatea este stupefiată de ce s-a întâmplat. Nu le vine să creadă așa ceva. Îi știam așa ca oameni, dar nu am avut relație cu ei sau probleme directe ca să știu mai multe.

Bătrânul era paralizat. Era la pat, cred că de vreo doi ani. Fiul era singura rudă și locuia cu el acolo”, a declarat Florin Urucu, primarul comunei Malu, din județul Giurgiu, pentru FANATIK.

Ce au descoperit anchetatorii după luni de tăcere

După descoperirea șocantă, trupul neînsuflețit al bătrânului a fost ridicat pentru efectuarea necropsiei, iar ulterior s-a stabilit că decesul survenise din cauze naturale. , trupul neînsuflețit al octogenarului a fost în cele din urmă îngropat.

Edilul comunei Malu a confirmat pentru FANATIK că înmormântarea a avut loc abia la finalul lunii acesteia, mai exact pe data de 28 august 2025.

„Pe bătrânul de 84 de ani l-a înmormântat fiul ieri (n.r. 28 august 2025). Băiatul decedatului l-a înmormântat. Ancheta este în desfășurare, mai nu știu ce să vă zic”, a mai precizat edilul giurgiuvean despre cazul bărbatului care a locuit cu tatăl mort, în casă, timp de 8 luni, ca să îi încaseze pensia.

Ce au stabilit polițiștii după cercetările din localitatea giurgiuveană

Miercuri, 27 august, s-au deplasat la fața locului în comuna Malu pentru a verifica sesizarea unui bărbat care reclama că nepotul său nu îi permitea accesul în locuință pentru a-și vizita cumnatul.

După efectuarea cercetărilor, IPJ Giurgiu a emis un comunicat de presă, precizând că ancheta continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

„Astăzi, 27 august, poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au efectuat cercetări privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul.

Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale”, se arată într-un comunicat de presă, emis de IPJ Giurgiu.