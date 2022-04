Caz șocant în județul Sibiu. Doi copii au ajuns la spital după ce au fost atacați de un urs

Caz șocant la marginea unei localități din județul Sibiu, acolo unde doi copii au ajuns la spital după ce au fost atacați de un urs în cursul zilei de luni, 18 aprilie, notează .

Un atac la marginea unui sat

După cum au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, o persoană care a văzut întreaga scenă a sunat la numărul unic și a cerut ajutor pentru cei doi micuți.

Acesta le-a explicat salvatorilor că doi copii au fost la marginea satului Armeni din comuna Loamneș. Informațiile oferite de ISU arată că victimele acestui atac au fost doi minori cu vârste de 8 și 11 ani.

“În urma unui apel venit pe numărul de unic de urgență 112, din partea unui cetățean care semnala faptul că doi copii au fost atacați de un urs la marginea satului, pompierii militari din cadrul ISU Sibiu, au intervenit de urgență, cu un echipaj SMURD cu medic, în localitatea Armeni, comuna Loamneș pentru a acorda îngrijiri medicale unor minori în vârstă de aproximativ 8 și 11 ani”, a declarat Andrea Ștefan, purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu.

La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru a acorda îngrijirile medicale de care au avut nevoie cei doi copii. Medicii care au intervenit au explicat că aceștia erau conștienți și într-o stare stabilă.

Medicii au mai explicat că unul dintre cei doi prezenta urmele unor mușcături la nivelul șoldurilor și scalpului. Ulterior a fost decisă transportarea acestuia la un spital din municipiul Sibiu.

Un incident fără precedent

Informațiile din presa locală arată că cei doi micuți ar fi fost atacați de , care și-ar fi făcut bârlogul în apropierea satului. Incidentul ar fi avut loc la câteva sute de metri de o stână.

Maria Greavu, primarul comunei a explicat că acest incident este fără precedent și că i-a șocat pe locuitori dat fiind faptul că acest atac a avut loc chiar în mijlocul zilei.

“Putea să fie o tragedie. Cei doi copii sunt frați, unul de opt ani care a fost și zgâriat de urs, însă din ce am înțeles nu sunt răni care să îi pună viața în pericol, iar celălalt are 11 ani și a suferit un atac de panică puternic. Nici nu s-a putut vorbi cu el, pentru că s-a speriat foarte tare și plângea. A fost un șoc pentru noi, mai ales că s-a întâmplat ziua în amiaza mare, la vreo 300 de metri de ieșirea din sat”, a mai adăugat aceasta.

Pentru a evalua situația, dar și pentru a stabili condițiile în care acest atac a avut loc, la fața locului a fost trimis un paznic de vânătoare.

“Nu am mai avut probleme până acum. Este o ursoaică cu doi pui care are bârlogul undeva în zona de pădure de la Ludoș, trebuie să vedem dacă o putem reloca în siguranță. Momentan am discutat cu cei de la fondul de vânătoare și a fost trimis paznicul de vânătoare în zona respectivă pentru a vedea care este situația”, a mai adăugat primarul.