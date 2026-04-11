Caz șocant în Spania! Șapte fotbaliști de top, într-un scandal de contrabandă cu ceasuri. Un star de la Real Madrid este implicat

Un scandal monstru a acaparat Spania! Șapte jucători de top au fost implicați într-un caz de contrabandă cu ceasuri. Un judecător din Andorra a cerut ajutorul autorităților spaniole pentru a-i interoga pe cei șapte fotbaliști ca să afle care a fost procesul de achiziționare, livrare și transport al bunurilor de lux care au intrat în posesia lor. Jucătorii prezenți pe această listă sunt: Dani Carvajal ( ), David Silva (fostul fotbalist de la Manchester City, actualmente retras din activitate), Cesar Azpilicueta (FC Sevilla), Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Thomas Partey (Villarreal) și Juan Bernat (Eibar).

Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, toți fotbaliștii enumerați mai sus ar fi cumpărat ceasuri de lux, care au fost obținute prin infracțiune, mai exact prin contrabandă. În total, ar fi fost cumpărate nu mai puțin de 38 de ceasuri, în valoare totală de 1,35 milioane de euro. Printre branduri se regăsesc mărci premium precum Patek Phillipe sau Rolex. În momentul de față, cazul este în mâinile lui Joan Carles Moynat, un judecător din Andorra. Acesta a făcut un apel către autoritățile spaniole însă, iar cei șapte jucători urmează să fie interogați pentru ca instituțiile legii să primească toate informațiile cu privire la bunurile respective.

Cei de la Mundo Deportivo au anunțat că principalul suspect este un individ pe nume Diego Jimenez. Acesta este acuzat de contrabandă și spălare de bani, iar în prezent se află în Andorra, în arest preventiv. De asemenea, sursa citată a mai precizat faptul că fotbalistul care a cheltuit cel mai mult pe ceasurile suspecte este Thomas Partey, mijlocașul central al lui Villarreal, trecut și pe la Arsenal, respectiv . Ghanezul ar fi achiziționat trei modele de Patek Phillip, scoțând din buzunar aproximativ 415.000 de euro. Dani Carvajal în schimb, a achiziționat un singur obiect de lux. Este vorba despre un Rolex Daytona Platinum, în valoare de 64.800 de euro.

Ancheta a început în septembrie 2025, atunci când Jimenez a fost reținut la granița dintre Spania și Andorra cu două ceasuri în valoare de 104.000 de euro. Investigațiile continuă, iar în următoarele zile, cei șapte fotbaliști vor depune mărturie. Aceste infracțiuni ar putea duce la o pedeapsă de până la opt ani de închisoare, anunță presa iberică.

Conform celor de la Mundo Deportivo, Diego Jimenez este proprietarul companiei Best In Asociados. Acesta comanda ceasurile de lux în Andorra, iar mai apoi le trecea ilegal în Spania, fără achitarea taxelor vamale. Marfa era transportată peste graniță fără a fi declarată, separată de cutii și de documente, iar apoi vândută. El a susținut însă că fotbaliștii trimiteau intermediari în Andorra pentru a cumpăra produsele, însă instanța de judecată a considerat aceste declarații că fiind neconvingătoare. Unii dintre jucători, mai exact David Silva, a acceptat deja să achite sumele restante.