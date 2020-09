Caz șocant în Turcia. Fost campion cu Galatasaray și Fenerbahce, vânat de propria soție!

Caz șocant în Turcia. Câștigător al campionatului cu Galatasaray și Fenerbahce, fostul fundaș central Emre Asik a fost victima unui complot criminal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La baza acestui complot ar fi stat chiar Yagmur Asik, soția fotbalistului care ar fi ordonat uciderea acestuia și chiar a căutat un loc unde fostul internațional turc să poată fi îngropat.

Emre și Yagmur Asik trec printr-un proces de divorț foarte complicat, însă separarea de soția sa pare să fie acum doar o problemă minoră pentru Emre, având în vedere pericolul la care a fost expus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Caz șocant în Turcia. A încercat mai întâi cu amantul

Yagmur Asik nu a intenționat să îl asasineze pe Emre prin forțe proprii, însă a încercat să convingă doi bărbați să comită crima. Primul om la care s-a gândit femeia a fost chiar amantul ei, Erdi Sungur, fost pușcăriaș în Turcia.

Inițial, Erdi Sungur a fost cel pe care Yagmur îl vedea omul potrivit pentru a o ajuta să scape de soțul său, căruia voia să îi moștenească averea. Amantul soției lui Emre Asik a povestit în fața anchetatorilor ce s-a întâmplat între el și soția fostului fotbalist și cum aceasta i-a cerut să îl ucidă pe fostul elev al lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

„Da, am avut o aventură cu Yagmur. Tot timpul, gândul ei era la moștenirea averii lui Emre Asik, nici nu îi păsa de copii lor. Ea voia să-l vadă pe Emre mort, ca să îi ia averea. Cu timpul, a început să menționeze în discuțiile noastre posibilitatea uciderii soțului său.

M-a întrebat dacă vreau să îl omor, însă eu am refuzat-o și i-am zis că n-am omorât niciodată pe cineva. Odată, m-a pus să cumpăr o bucată de carne și mi-a cerut să trag în ea. Eu am încercat, dar am închis ochii și am ratat. Mi-a reproșat că nu pot să o fac, a renunțat la idee și am plecat în Ilyas”, a mărturisit Erdi Sungur, potrivit publicației Sabah.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A ales să meargă pe mâna unui asasin plătit

Cum varianta în care Erdi Sungur ar fi comis crima nu a fost una cu sorți de izbândă, Yagmur a început să caute alternative. Chiar amantul ei a venit cu o propunere pe care femeia a considerat-o interesantă. Acesta i-a sugerat să apeleze la un asasin plătit, pe care el îl cunoscuse în închisoare.

Erdi Sungur i-a făcut cunoștință soției lui Emre Asik cu asasinul. Yagmur a decis să apeleze la serviciile lui, dar a hotărât se ocupe în mod personal de toate celelalte aspecte implicate de o astfel de crimă. Ea i-a oferit criminalului o armă și a căutat și un eventual loc în care fostul fotbalist să poată fi îngropat. Alături de Erdi, ea a explorat zone rurale din regiunea Duzce.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât despre remunerația oferită asasinului, Yagmur Asik a pus la bătaie nu mai puțin de 10 milioane de lire turcești (aproximativ 1,12 milioane de euro). Asasinul a renunțat pe ultima sută de metri să comită crima și a decis să spună totul poliției.

Emre Asik și Yagmur Asik nu sunt încă divorțați

Fostul fotbalist turc a rupt relația cu soția sa încă din 2012, deși cei doi au împreună trei copii. Căsnicia celor doi a fost compromisă în urmă cu opt ani, dar nu există încă o hotărâre de divorț, așa că fostul fotbalist încă este legat din punct de vedere legal de femeia care ordonase uciderea lui.

ADVERTISEMENT

Divorțul celor doi s-a transformat acum într-un caz șocant în Turcia, iar procesul se anunță a scoate la iveală noi detalii uimitoare. Prima audiere va avea loc la tribunalul din Duzce în curând, iar din dosar fac parte și mărturiile lui Erdi Sungur, amantul lui Yagmur.

Emre Asik a jucat la cel mai înalt nivel în Turcia, fiind de două ori campion cu Galatasaray, acolo unde a fost antrenat și de Mircea Lucescu, și o dată cu Fenerbahce. A jucat și la Besiktas, Balikesirspor, Istanbulspor sau Ankaraspor. De 34 de ori selecționat în lotul Turciei, el a a înscris două goluri pentru naționala țării sale, alături de care a ajuns în semifinalele Euro 2008. S-a retras din fotbal în 2010.

ADVERTISEMENT

În 2007, pe când avea 33 de ani și juca la Galatasaray, Emre Asik a fost dorit la FCSB de către Gheorghe Hagi, care antrena pe atunci clubul patronat de Gigi Becali. De transferuri se ocupa Adrian Ilie, iar varianta Emre Asik fusese sugerată de Hagi, în prezent patron la Viitorul Constanța. Emre Asik făcuse cuplu în centrul apărării turcilor cu Gică Popescu. Transferul nu s-a materializat.