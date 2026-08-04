Caz șocant în UFC: celebrul luptător a murit la 34 de ani în somn. Cauza decesului

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Practicant de arte marțiale mixte, brazilianul Allan Nascimento s-a stins din viață la vârsta de numai 34 de ani. UFC a anunțat trecerea în neființă a sportivului sud-american.

Allan Nascimento, din UFC, a făcut infarct și a murit

Originar din Sao Paulo, Allan Nascimento s-a stins din viață, luni, 3 august, la vârsta de 34 de ani. Sportivul brazilian, care avea numeroase meciuri în UFC, cea mai tare promoție de MMA din lume, a fost găsit fără semne vitale luni, după ce ar fi suferit un aparent atac de cord în timpul somnului.

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„În dimineața de luni, 3 august, iubitul nostru luptător la categoria muscă, Allan Nascimento, a fost găsit decedat după ce a suferit un aparent atac de cord în somn. În ciuda eforturilor echipei medicale care a intervenit, a fost declarat decedat la fața locului. Odihnească-se în pace!”, a fost anunțul trist făcut de UFC pe rețelele de socializare.

„Gândurile și cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familia, prietenii, colegii și toți cei apropiați lui Allan în aceste momente extrem de dificile”, a mai precizat promoția lui Dana White. l-a descris pe Nascimento, care lupta la categoria muscă, drept „un competitor talentat și un profesionist desăvârșit”.

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This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene. Our thoughts and deepest… — UFC (@ufc)

Cine a fost Allan Nascimento

Allan Nascimento era supranumit „Puro Osso” (n.r. – Pieșe și os) și lupta în UFC din anul 2021. În perioada petrecută în cea mai tare promoție de MMA din lume, brazilianul a avut palmares pozitiv: 4 victorii și 2 înfrângeri. Ultima sa luptă a avut loc pe 20 iunie, în Las Vegas, când a fost învins de Mitch Raposo. De-a lungul carierei, Allan Nascimento a înregistrat 22 de victorii și 7 înfrângeri, dintre care 16 succese au fost obținute prin submission.